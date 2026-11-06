Lonely Planet: 7 cung đường đẹp nhất Việt Nam để khám phá bằng xe máy

Những cung đường đèo ở Tuyên Quang được du khách quốc tế yêu thích - Ảnh: M.PHÚC

Danh sách 7 cung đường đẹp nhất Việt Nam đều được du khách quốc tế yêu thích, đặc biệt với những cung đường đèo quanh co uốn lượn như Hà Giang loop, đèo Hải Vân hay cung Cao Bằng - thác Bản Giốc.

Hà Giang loop

Theo cẩm nang du lịch Lonely Planet, Hà Giang loop thu hút du khách bởi những cung đường đèo quanh co, uốn lượn bên những thung lũng, hẻm núi sâu hun hút. Để trải nghiệm trọn vẹn hành trình này, du khách có thể đi theo cung đường Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc…

Trên cung đường này bạn sẽ thấy cuộc sống thường ngày của người dân bản địa cùng nhiều cơ hội khám phá dọc đường đi từ trekking, chèo thuyền trên sông cho đến khám phá hang động.

Du khách chinh phục Hà Giang loop - Ảnh: NAM TRẦN

Du khách nên dành thời gian dừng chân tại nhiều điểm trên hành trình, chẳng hạn như ngâm mình thư giãn dưới thác nước, thưởng thức các món ăn nhẹ ven đường, hay chụp ảnh những thửa ruộng bậc thang và nương ngô trải dài.

Loneny Planet nhận định đèo Mã Pì Lèng chắc chắn là đoạn đường có cảnh quan ngoạn mục nhất trong hành trình, với những dãy núi đá tai mèo hiểm trở bao quanh dòng sông Nho Quế xanh ngọc.

Thác Bản Giốc mùa thu về - Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Từ Cao Bằng đến thác Bản Giốc

Hành trình từ Cao Bằng đến thác Bản Giốc sẽ khiến du khách ấn tượng bởi cảnh quan nông thôn nguyên sơ và tươi đẹp bậc nhất miền Bắc Việt Nam.

Với những người đam mê lái xe thì đèo Mã Phục dài 3,5km, với bảy khúc cua liên tiếp sẽ khiến bạn thích thú.

Nếu muốn khám phá thêm những kỳ quan thiên nhiên, du khách có thể dừng chân tại động Ngườm Ngao, tuy nhiên, hãy dành phần lớn thời gian cho thác Bản Giốc.

Dòng nước đổ xuống qua nhiều tầng thác, giữa những vách đá phủ đầy cây xanh, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Du khách có thể chiêm ngưỡng thác từ các đài quan sát hoặc trải nghiệm đi bè tre để đến gần hơn với những dòng thác hùng vĩ, có độ cao hơn 30m.

Đây là cung đường rất đáng để trải nghiệm như một chuyến đi độc lập, nhưng cũng có thể kết hợp cùng cung Hà Giang loop.

Đà Lạt đến Nha Trang

Từ khí hậu mát mẻ ở vùng cao nguyên quanh Đà Lạt đến những bãi biển ngập nắng của Nha Trang, cung đường ngắn và dễ di chuyển này mang đến trải nghiệm khám phá những cảnh quan và tiểu vùng khí hậu hoàn toàn khác biệt.

Du khách nên khởi hành sớm để có đủ thời gian thưởng ngoạn địa hình đồi núi dọc đường cũng như ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp ở chặng cuối hành trình.

Cung đường uốn lượn tại đèo Hải Vân - Ảnh:TTO

Đèo Hải Vân

Trước khi hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào hoạt động, đèo Hải Vân thường là nỗi ám ảnh với những khúc cua tay áo khó nhằn. Nhưng ngày nay, khi lượng phương tiện giao thông qua đèo ít đi, đây là lại cung đường được dân phượt yêu thích.

Một bên đèo là những dãy núi phủ kín rừng xanh, bên còn lại là những vách núi dựng đứng hướng ra biển.

Khung cảnh này đã đưa đèo Hải Vân trở thành một trong những cung đường được chụp ảnh và chia sẻ nhiều nhất trên Instagram trên thế giới, với con số ấn tượng lên tới 4.298 bức ảnh trên mỗi dặm đường.

Trên cung đường này, du khách có thể thưởng thức một ly cà phê đá kiểu Việt Nam ở chân đèo hay ghé Hải Vân Quan…

TP.HCM đi Mỹ Tho

Với địa hình bằng phẳng, đồng bằng sông Cửu Long không phải là lựa chọn được nhiều người nghĩ đến khi nhắc về những chuyến du lịch khám phá bằng đường bộ. Bởi những cánh đồng lúa có thể khiến du khách say mê lúc đầu, nhưng dễ trở nên đơn điệu trong hành trình dài ngày.

Khi rời khỏi TP.HCM, du khách sẽ bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác với những hàng dừa cao vút, vườn chuối xanh tốt và dòng kênh giữa những cánh đồng lúa xanh mướt.

Điều thú vị nhất khi lái xe khám phá đồng bằng sông Cửu Long chính là đi chậm, thong thả, len lỏi qua những con đường nhỏ ven sông và những lối đi quanh co. Nhịp sống ở đây hoàn toàn khác biệt so với những tuyến phố luôn tấp nập, náo nhiệt của TP.HCM.

Khi đến Mỹ Tho - nơi nổi tiếng với món hủ tiếu thịt heo và tôm - du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm văn hóa thú vị. Cách đó không xa về phía Tây là những làng hoa Sa Đéc, trong khi về phía Tây Nam là Cần Thơ, nơi có chợ nổi lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cung đường biển quanh Côn Đảo - Ảnh: TTO

Cung đường ven biển tại Côn Đảo

Khám phá Côn Đảo bằng xe máy là cách lý tưởng nhất để du khách di chuyển đến các bãi biển hoang sơ trên đảo và chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị nơi đây.

Côn Đảo cũng là một trong những nơi làm tổ quan trọng nhất của rùa biển xanh trong khu vực.

Du khách có thể bắt đầu hành trình tại bãi Đầm Trầu - bãi biển trải dài với những quán hải sản ven bờ, nằm gần sân bay. Từ đây, du khách men theo con đường phủ xanh cây rừng, đi qua nhà tù thời Pháp thuộc và một loạt bãi biển tuyệt đẹp chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống, về kết thúc tại cảng Bến Đầm.

Thời gian tuyệt nhất để ghé thăm hòn đảo này là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Khi đó, biển quanh Côn Đảo thường êm, tầm nhìn dưới nước tốt, thuận lợi cho các hoạt động lặn ngắm san hô và khám phá đại dương. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm thả rùa biển, bạn cần đến đảo vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.

Du khách ghé thăm Vườn quốc gia Cúc Phương

Đường Hồ Chí Minh

Có nhiều cung đường khác nhau kết nối Hà Nội và TP.HCM, tùy thuộc vào việc du khách thích khám phá các bãi biển, vùng núi hay đường cao tốc.

Tuy nhiên, nếu muốn cân bằng giữa thời gian di chuyển và cơ hội chiêm ngưỡng những cảnh quan ấn tượng, hãy lựa chọn đường Hồ Chí Minh.

Một phần tuyến đường này từng được sử dụng để vận chuyển bộ đội và hàng hóa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Cung đường này đưa du khách đến với nhiều dạng địa hình đặc trưng dọc Việt Nam, từ những bản làng yên bình, cao nguyên đất đỏ bazan đến những cảnh rừng xanh mát.

Theo tạp chí này, những người yêu thích phiêu lưu không nên bỏ qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (nơi có hang động lớn nhất thế giới) và Vườn quốc gia Cúc Phương. Điểm dừng chân của hành trình này là Hà Nội với dòng xe cộ tấp nập giữa phố cổ.