Ghé chợ phiên Đồng Văn ăn phở gà 30.000 đồng, xôi 30.000 đồng/kg

Quán phở luôn đông khách mỗi buổi họp chợ - Ảnh: NAM TRẦN

Lần đầu tiên đến với cao nguyên đá Đồng Văn, Hải Anh (Hà Nội) bất ngờ với nhiều thứ mới lạ, và bát phở ở chợ phiên Đồng Văn để lại ấn tượng bởi quá chất lượng.

"Đối với nữ giới như mình, bát phở này thực sự quá sức. Chủ quán cho rất nhiều bánh phở và thịt gà. Nếu biết trước bát phở đầy như vậy, chúng mình sẽ chỉ gọi một bát để ăn chung", Hải Anh chia sẻ.

Nằm giữa chợ phiên Đồng Văn, quán phở này là nơi nhiều du khách mách nhau nhất định phải ghé qua khi đến Hà Giang.

Ấn tượng đầu tiên là không gian đậm bản sắc địa phương với những chiếc bàn gỗ thấp, bọc khăn trải bàn với họa tiết con công.

Em bé đi chợ cùng mẹ ghé vào quán phở - Ảnh: NAM TRẦN

Quán đông khách từ sáng sớm, người dân bản địa, du khách ngồi đan xen nhau. Không cần thực đơn, khách tự gọi món tại bàn hoặc tại khu vực chế biến với: phở gà ta, phở gà đen và phở thịt lợn.

Dù đông khách du lịch, quán vẫn giữ phong cách phục vụ người dân bản địa là chính nên bát nào cũng đầy bát phở, thịt gà để ai đến cũng no cái bụng, có sức lao động, sản xuất.

"Lần nào đến Đồng Văn mình cũng ghé quán để ăn một bát phở gà đen, nhưng hôm nay quán lại không có nên đành ăn phở gà ta. Tuy vậy phở cũng rất ngon, nước dùng khá thanh, bánh phở thơm mùi gạo nương", Thành Nam chia sẻ trong lần thứ 3 quay lại cao nguyên đá.

Quán phở gà chất lượng nức tiếng với cả du khách và người dân địa phương - Ảnh: NAM TRẦN

Xôi nếp nương chỉ 30.000 đồng/kg - Ảnh: NAM TRẦN

Rời quán phở, bạn có thể tiếp tục khám phá văn hóa vùng cao khi hòa vào dòng người đi chợ, nghe người dân bản địa nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Cờ Lao…

Quầy hàng nào cũng rực rỡ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả. Mọi loại hàng hóa từ rau, quả, quần áo, sợi lanh, đặc sản vùng cao đến con gà, con lợn đều được bà con mang ra vào ngày chợ phiên.

Chợ phiên là nơi bà con mang đủ thứ nông sản đến trao đổi, mua bán - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tay xách túi to, túi nhỏ, bạn Huy Hoàng (Hà Nội) gọi đó là chiến lợi phẩm sau một buổi đi chợ phiên.

"Đi chợ vùng cao, món gì mình cũng muốn mua về, từ đồ ăn đến đồ lưu niệm. Xôi ngũ sắc chỉ 10.000 đồng là ăn no đến trưa. Rau đậu hà lan, các loại củ quả đều tươi rói.

Bước vào chợ, mình không thể nào thoát ra được, vừa đi, vừa ngắm, vừa sắm đồ. Hay nhất là thấy bà con túm tụm lại ngó ngó trong bao tải, rồi lại túm miệng bao lại trông rất bí mật, lại gần mới biết hóa ra họ bán sợi lanh.

Rồi cảnh bà con cắp con gà, dắt con lợn, con chó ra chợ bán trong rất thân thuộc, dễ thương… Bao năm chợ phiên Đồng Văn vẫn giữ được bản sắc vốn có", Huy Hoàng chia sẻ.

Sạp vải sặc sỡ sắc màu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Lợn cắp nách có giá 1,5-2 triệu đồng/con - Ảnh: NAM TRẦN

Đàn ông xem nông cụ, lựa đai trâu, bò - Ảnh: NAM TRẦN

Khách Tây thích thú chụp hình khi ghé thăm chợ phiên vùng cao - Ảnh: NAM TRẦN

Sạp hàng chuyên ớt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chợ phiên đông đúc, tập nập sáng Chủ nhật - Ảnh: NAM TRẦN