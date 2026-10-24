Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Du lịch

Ghé chợ phiên Đồng Văn ăn phở gà 30.000 đồng, xôi 30.000 đồng/kg

tác giả
NGUYỄN HIỀN
và 1 tác giả khác
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Nếu đã quen với bát phở 50.000 đồng ở thành phố, bạn sẽ thấy mức giá 'quá yêu' với bát phở gà có giá 30.000 đồng tại chợ phiên Đồng Văn (Tuyên Quang).

- Ảnh 1.

Quán phở luôn đông khách mỗi buổi họp chợ - Ảnh: NAM TRẦN

Lần đầu tiên đến với cao nguyên đá Đồng Văn, Hải Anh (Hà Nội) bất ngờ với nhiều thứ mới lạ, và bát phở ở chợ phiên Đồng Văn để lại ấn tượng bởi quá chất lượng.

"Đối với nữ giới như mình, bát phở này thực sự quá sức. Chủ quán cho rất nhiều bánh phở và thịt gà. Nếu biết trước bát phở đầy như vậy, chúng mình sẽ chỉ gọi một bát để ăn chung", Hải Anh chia sẻ. 

Nằm giữa chợ phiên Đồng Văn, quán phở này là nơi nhiều du khách mách nhau nhất định phải ghé qua khi đến Hà Giang. 

Ấn tượng đầu tiên là không gian đậm bản sắc địa phương với những chiếc bàn gỗ thấp, bọc khăn trải bàn với họa tiết con công.

- Ảnh 3.

Em bé đi chợ cùng mẹ ghé vào quán phở - Ảnh: NAM TRẦN

Quán đông khách từ sáng sớm, người dân bản địa, du khách ngồi đan xen nhau. Không cần thực đơn, khách tự gọi món tại bàn hoặc tại khu vực chế biến với: phở gà ta, phở gà đen và phở thịt lợn.

Dù đông khách du lịch, quán vẫn giữ phong cách phục vụ người dân bản địa là chính nên bát nào cũng đầy bát phở, thịt gà để ai đến cũng no cái bụng, có sức lao động, sản xuất.

"Lần nào đến Đồng Văn mình cũng ghé quán để ăn một bát phở gà đen, nhưng hôm nay quán lại không có nên đành ăn phở gà ta. Tuy vậy phở cũng rất ngon, nước dùng khá thanh, bánh phở thơm mùi gạo nương", Thành Nam chia sẻ trong lần thứ 3 quay lại cao nguyên đá.

Ghé chợ phiên Đồng Văn ăn phở gà 30.000 đồng, xôi 30.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Quán phở gà chất lượng nức tiếng với cả du khách và người dân địa phương - Ảnh: NAM TRẦN

- Ảnh 2.

Xôi nếp nương chỉ 30.000 đồng/kg - Ảnh: NAM TRẦN

Rời quán phở, bạn có thể tiếp tục khám phá văn hóa vùng cao khi hòa vào dòng người đi chợ, nghe người dân bản địa nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Cờ Lao…

Quầy hàng nào cũng rực rỡ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả. Mọi loại hàng hóa từ rau, quả, quần áo, sợi lanh, đặc sản vùng cao đến con gà, con lợn đều được bà con mang ra vào ngày chợ phiên.

- Ảnh 4.

Chợ phiên là nơi bà con mang đủ thứ nông sản đến trao đổi, mua bán - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tay xách túi to, túi nhỏ, bạn Huy Hoàng (Hà Nội) gọi đó là chiến lợi phẩm sau một buổi đi chợ phiên.

"Đi chợ vùng cao, món gì mình cũng muốn mua về, từ đồ ăn đến đồ lưu niệm. Xôi ngũ sắc chỉ 10.000 đồng là ăn no đến trưa. Rau đậu hà lan, các loại củ quả đều tươi rói.

Bước vào chợ, mình không thể nào thoát ra được, vừa đi, vừa ngắm, vừa sắm đồ. Hay nhất là thấy bà con túm tụm lại ngó ngó trong bao tải, rồi lại túm miệng bao lại trông rất bí mật, lại gần mới biết hóa ra họ bán sợi lanh.

Rồi cảnh bà con cắp con gà, dắt con lợn, con chó ra chợ bán trong rất thân thuộc, dễ thương… Bao năm chợ phiên Đồng Văn vẫn giữ được bản sắc vốn có", Huy Hoàng chia sẻ.

- Ảnh 5.

Sạp vải sặc sỡ sắc màu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

- Ảnh 6.

Lợn cắp nách có giá 1,5-2 triệu đồng/con - Ảnh: NAM TRẦN

- Ảnh 7.

Đàn ông xem nông cụ, lựa đai trâu, bò - Ảnh: NAM TRẦN

- Ảnh 8.

Khách Tây thích thú chụp hình khi ghé thăm chợ phiên vùng cao - Ảnh: NAM TRẦN

- Ảnh 9.

Sạp hàng chuyên ớt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

- Ảnh 10.

Chợ phiên đông đúc, tập nập sáng Chủ nhật - Ảnh: NAM TRẦN

Ghé chợ phiên Đồng Văn ăn phở gà 30.000 đồng/bát, xôi 30.000 đồng/kg - Ảnh 12.Lên đồ check-in cao nguyên đá Đồng Văn mùa hoa tam giác mạch nở rộ

Hoa tam giác mạch rực rỡ khắp cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang mời du khách đến tận hưởng không khí Lễ hội hoa tam giác mạch 2026.

NGUYỄN HIỀN - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chợ phiên Đồng Văn chợ phiên Đồng Văn hoa tam giác mạch đi chơi hà giang

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất