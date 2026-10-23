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Lên đồ check-in cao nguyên đá Đồng Văn mùa hoa tam giác mạch nở rộ

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Hoa tam giác mạch rực rỡ khắp cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang mời du khách đến tận hưởng không khí Lễ hội hoa tam giác mạch 2026.

Cuối tuần này lên đồ check-in hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá - Ảnh 1.

Hoa tam giác mạch rực rỡ trên cao nguyên đá - Ảnh: NGUYỄN CHÍ NAM

Dọc tuyến đường quốc lộ 4C, từ cửa ngõ vào Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều điểm check-in mùa hoa tam giác mạch được bố trí tại Cổng trời, điểm dừng chân Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Lô Lô Chải, khu vực xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, năm nay tỉnh trồng hơn 400ha hoa tam giác mạch tại các xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn để phục vụ nhu cầu check-in của du khách.

Tam giác mạch vốn là loài hoa đặc trưng của Hà Giang cũ (Tuyên Quang). Hoa thường bắt đầu nở vào cuối thu đầu đông. Giữa màu xám của đá tai mèo lô nhô, những thảm hoa như tô điểm cho cao nguyên đá thêm rực rỡ.

Cuối tuần này lên đồ check-in hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá - Ảnh 2.

Tuyên Quang bước vào mùa hoa tam giác mạch - Ảnh: NAM TRẦN

Việc gieo trồng được tổ chức thành ba đợt, lựa chọn giống và thời điểm phù hợp để hoa nở kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung nở rộ vào tuần khai mạc lễ hội.

Sắc hoa tam giác mạch trên nền núi đá hùng vĩ là điểm nhấn đặc trưng của mùa du lịch cuối năm, thu hút du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và tìm hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá.

Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026 hướng tới xây dựng một không gian lễ hội văn minh, an toàn, giàu bản sắc, gắn phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Với chuỗi hoạt động phong phú, trải dài từ đầu tháng 10-2026 đến hết tháng 12-2026, Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026 hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và đời sống cộng đồng trên cao nguyên đá.

Các hoạt động trong Lễ hội hoa tam giác mạch

Sự kiện

Địa điểm

Thời gian

Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung

Xã Mèo Vạc

Ngày 23 và 24-10

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Phố cổ Đồng Văn

Ngày 31-10

Show Rock "Tinh thần đá" lần thứ 2

Cao nguyên đá Đồng Văn

 Ngày 31-10

Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026

Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1

Ngày 5-11 đến 11-11

Giải bóng bàn "Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng"

Phường Hà Giang 1

đầu tháng 11-2026

Festival ẩm thực "Tinh hoa ẩm thực miền Bắc"

 

Tháng 11

Chương trình khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch dự kiến diễn ra vào 20h ngày 25-10 tại quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề "Âm vang miền đá".

Cuối tuần này lên đồ check-in hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 4.Tạm dừng tất cả các loại xe chở khách vào Lô Lô Chải, Lũng Cú

Phục vụ cho Lễ hội hoa tam giác mạch và mùa du lịch 2026, UBND xã Lũng Cú thông báo tạm dừng tất cả phương tiện chở khách vào thôn Lô Lô Chải.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: cao nguyên đá Đồng Văn hoa tam giác mạch Hà Giang

    Dòng sự kiện: Việt Nam tươi đẹp

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