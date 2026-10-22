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Công khai giá trông giữ xe tại Lô Lô Chải chỉ từ 2.000 đồng

tác giả
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

Giá trông giữ xe, dịch vụ xe di chuyển đến Lô Lô Chải, các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú (Tuyên Quang) trong mùa du lịch 2026 được niêm yết công khai, giá trông xe đạp chỉ 2.000 đồng.

Công khai bảng giá trông giữ xe, dịch vụ xe di chuyển tại Lô Lô Chải chỉ từ 2.000 đồng - Ảnh 1.

Du khách đến thăm Lô Lô Chải tháng 9-2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong thời gian diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch và mùa du lịch năm 2026, UBND xã Lũng Cú (Tuyên Quang) tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường và thôn Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú đối với các xe chở khách.

Các phương tiện này sẽ dừng, đỗ tại các bãi gửi xe tập trung như: sân nhà khách, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú, sân Chợ cũ, khu vực sân UBND xã Lũng Cú.

Người dân, du khách di chuyển đến các điểm tham quan bằng xe điện, xe ôm của Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú hoặc các phương tiện vận chuyển hành khách khác đủ điều kiện hoạt động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 22-10, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết giá dịch vụ trông xe, xe di chuyển trên địa bàn xã Lũng Cú được niêm yết công khai.

Theo đó, giá trông giữ xe dao động từ 2.000 - 30.000 đồng/lượt, cụ thể: xe đạp, xe đạp điện (2.000 đồng/lượt); xe máy, xe máy điện (4.000 đồng/lượt); xe con, xe du lịch, xe ca dưới 10 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn (20.000 đồng/lượt); xe du lịch, xe ca từ 10 chỗ trở lên, xe tải từ 1,5 tấn trở lên, các loại máy thi công (30.000 đồng/lượt).

Giá trông giữ xe tại bãi gửi xe của người dân: xe máy (ban ngày 10.000 đồng/lượt, ban đêm 20.000 đồng/lượt); xe ô tô (ban ngày 30.000 đồng/lượt, ban đêm 50.000 đồng/lượt).

Giá xe di chuyển

Loại xe

Điểm đến

Giá vé hai chiều (đơn vị tính: VND)

Xe điện

Lô Lô Chải

40.000

Cột cờ quốc gia Lũng Cú

40.000

Điểm cực Bắc

70.000

Xe ôm

Lô Lô Chải

40.000

Cột cờ quốc gia Lũng Cú

40.000

Điểm cực Bắc

100.000

Việc phân luồng giao thông được thực hiện trong thời gian diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch và mùa du lịch 2026 từ ngày 15-10-2026 đến ngày 28-2-2027, áp dụng đối với tất cả các phương tiện chở khách, xe chở vật liệu xây dựng.

Hai cung đường được thực hiện phân luồng gồm: tuyến đường vào thôn Lô Lô Chải, đoạn từ ngã ba Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú với ngã ba quán Tiệm Cơm Vị Nhà đi vào thôn và đoạn từ Tổ công tác Biên phòng lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Các xe được phép lưu thông bao gồm: xe thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh có gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã, tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và xe của cư dân thôn Lô Lô Chải.

Công khai giá trông giữ xe, dịch vụ xe di chuyển tại Lô Lô Chải chỉ từ 2.000 đồng - Ảnh 3.'Xin chào bà con, tôi là Phạm Đức Nam - Chủ tịch xã Đồng Văn'

Mang dép tổ ong, tay xách túi bánh, túi kẹo… cùng con xe "Dream chiến", Chủ tịch xã Đồng Văn Phạm Đức Nam rong ruổi khắp các bản làng, kể chuyện cuộc sống trên cao nguyên đá hút triệu view.

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NGUYỄN HIỀN
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    Chủ đề: hoa tam giác mạch Lô Lô Chải Tuyên Quang Lũng Cú

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