Tạm dừng tất cả các loại xe chở khách vào Lô Lô Chải, Lũng Cú

Du khách check-in Làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tin từ UBND xã Lũng Cú (Tuyên Quang), địa phương sẽ thực hiện phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội hoa tam giác mạch và mùa du lịch 2026 từ ngày 15-10-2026 đến ngày 28-2-2027.

Tạm dừng tất cả phương tiện chở khách đi vào tuyến đường vào thôn Lô Lô Chải, đoạn từ ngã ba Trường PTDTBT tiểu học Lũng Cú và ngã ba quán Tiệm Cơm Vị Nhà đi vào thôn.

Việc phân luồng áp dụng đối với tất cả các phương tiện chở khách, xe chở vật liệu xây dựng trên tuyến đường này.

Đối với tuyến đường lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, công tác phân luồng được thực hiện trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật (đoạn từ Tổ công tác biên phòng lên cột cờ).

Các phương tiện được phép lưu thông bao gồm: xe thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh có gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn xã, tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và xe của cư dân thôn Lô Lô Chải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết phương án phân luồng giao thông được thực hiện nhằm tránh ùn tắc trên các tuyến đường, đảm bảo trải nghiệm của du khách.

Người dân, du khách đến tham quan tại Lô Lô Chải và Cột cờ quốc gia Lũng Cú có thể gửi xe tại các bãi xe tập trung.

Các phương tiện chở khách dừng, đỗ, đón, trả khách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý điều khiển phương tiện vào thôn Lô Lô Chải hoặc dừng, đỗ tại các vị trí không được phép.

Bãi đỗ xe Loại xe Sân nhà khách xe dưới 7 chỗ, mô tô, xe máy Sân Trường PTDTBT tiểu học Lũng Cú tất cả các loại xe ô tô, xe máy Sân Trường PTDTBT THCS Lũng Cú tất cả các loại xe ô tô, xe máy Khu vực sân Chợ cũ tất cả các loại xe ô tô, xe máy Khu vực sân UBND xã Lũng Cú tất cả các loại xe ô tô, xe máy

Sau khi xuống xe tại các vị trí đỗ xe, du khách có nhu cầu tham quan Cột cờ quốc gia Lũng Cú, thôn Lô Lô Chải và các điểm tham quan, du lịch khác trên địa bàn xã bằng các phương tiện vận chuyển hành khách được phép hoạt động.

Hoa tam giác mạch vào mùa - Ảnh: NAM TRẦN

Du khách có thể lựa chọn xe chuyên chở hành khách du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú, mô tô, xe máy thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và các phương tiện vận chuyển hành khách khác đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật và phù hợp với phương án tổ chức giao thông.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp vận tải và du khách chủ động cập nhật thông tin, chấp hành phương án phân luồng giao thông.

Đồng thời, phối hợp bảo đảm an toàn, trật tự và thuận tiện trong quá trình tham quan, du lịch tại địa phương.

Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ 12 năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào 20h ngày 25-10 tại quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn với chủ đề "Âm vang miền đá".