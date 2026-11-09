Trải nghiệm thú vị ở 'ngôi làng đẹp nhất thế giới' giữa lòng Hội An

Màn biểu diễn "quay thúng" chao đảo trên mặt nước là hoạt động thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước trải nghiệm - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Điểm đến này đứng ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 do Unforgettable Travel Company bình chọn.

Trải nghiệm sông nước bình dị hút du khách quốc tế

Nằm cách phố cổ Hội An không xa, rừng dừa Cẩm Thanh (rừng dừa Bảy Mẫu) tọa lạc tại vùng đất "cuối sông đầu biển", nơi giao hòa giữa ba dòng sông Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang với Biển Đông. Sự pha trộn giữa hai nguồn nước mặn - ngọt tạo nên một hệ sinh thái nước lợ cùng trảng rừng dừa bao la hiếm có.

Chính vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng như bức tranh thủy mặc đã giúp Cẩm Thanh đứng vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 do Unforgettable Travel Company bình chọn (tạp chí Forbes công bố).

Mới đây nhất, nơi đây tiếp tục trở thành 1 trong 5 đại diện đại diện Việt Nam tham gia chương trình "Làng du lịch tốt nhất" (Best Tourism Villages 2026) của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism).

Vẻ đẹp bình dị sông nước rừng dừa Cẩm Thanh, điểm đến lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Bắt đầu mở rộng dịch vụ du lịch từ khoảng năm 2003, đến nay rừng dừa Cẩm Thanh mỗi ngày đón bình quân từ 4.000 - 5.000 lượt du khách khắp thế giới.

Dù tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở các khu vực lân cận, không gian thiên nhiên tại rừng dừa vẫn giữ nét hoang sơ, xanh mát nguyên bản. Yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ qua chính là đội ngũ những người chèo thúng chai địa phương, những "nghệ sĩ sông nước".

Gắn bó với nghề chèo thuyền thúng hơn 10 năm, anh Nguyễn Thanh Dũng (người dân địa phương) chia sẻ công việc hằng ngày của anh bắt đầu từ 8h - 18h. Mỗi ngày, anh chở trung bình từ 4 - 5 chuyến khách.

Anh Nguyễn Thanh Dũng, người đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề chèo thuyền thúng tại rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Khách đến đây đông và đa dạng lắm, từ khách phương Tây, Philippines đến Hàn Quốc... Trong đó du khách Hàn Quốc là đi dịch vụ này nhiều nhất. Hoạt động được du khách mong chờ nhất chính là màn quay thúng", anh Dũng chia sẻ.

Theo anh Dũng, việc chèo thúng hay múa thúng cho khách trải nghiệm thì không quá khó, nhưng đòi hỏi người chèo phải chú ý an toàn để tránh làm rơi rớt tư trang của du khách.

Người trẻ tìm về mảng xanh "chữa lành"

Chị Bách Thảo cho rằng chuyến du ngoạn trên chiếc thúng chai nhỏ chòng chành giữa rặng dừa xanh ngát không chỉ là một hoạt động tham quan đơn thuần, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng sau những lo toan phố thị - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Xu hướng du lịch của giới trẻ hiện nay đang có sự chuyển dịch, giảm bớt những điểm đến thương mại hóa để tìm về những không gian xanh hoang sơ, nơi có thể thực sự nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng.

"Bình thường sống ở thành phố lớn, mình luôn cảm thấy sự ngột ngạt do tốc độ đô thị hóa quá nhanh và mật độ tòa nhà dày đặc. Khi đến đây, khung cảnh sông nước bao la khiến tinh thần mình trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu ngay lập tức", chị Bách Thảo (23 tuổi) du khách ở TP.HCM, bày tỏ.

Chị Thảo cho rằng mức giá dịch vụ bình dân cũng là điểm cộng lớn với khách du lịch trẻ. Chỉ với khoảng 150.000 đồng cho 2 người, du khách đã có trọn vẹn một hành trình trên sông. Được len lỏi ngắm cảnh rừng dừa, xem múa thúng và lắng nghe những làn điệu dân ca mộc mạc. Mức chi phí hợp lý giúp hành trình khám phá trở nên dễ dàng và gần gũi hơn với các bạn trẻ.

Nhiều người trẻ thích thú với những hoạt động xoay thúng, ca hát tại rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Nhằm mang đến sự khác biệt cho du lịch địa phương, phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) chuẩn bị công bố tour tham quan mới ở rừng dừa Cẩm Thanh. Tour du lịch trải nghiệm văn hóa "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện" dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 11-2026. Vận hành theo triết lý "Chạm về nguyên bản", tuyến tham quan giữ trọn không gian tự nhiên hoang sơ và bảo tồn trọn vẹn đời sống văn hóa của cư dân bản địa . Tham gia hành trình, du khách sẽ ngồi trên những chiếc thuyền thúng chai thong dong rẽ nước xuyên qua các tán dừa để dừng chân tại 3 điểm trải nghiệm văn hóa. Tại đây, người tham quan được xem diễn xướng dân gian mộc mạc như hát bả trạo, múa thúng chai, chơi bài chòi hay hò khoan và hòa nhập trực tiếp với đời sống của 23 hộ dân lâu năm qua các nghề thủ công truyền thống như chằm lá dừa, vá lưới hay sắp tranh dừa nước .