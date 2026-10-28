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Vietravel Airlines đón thêm tàu bay, sắp mở loạt đường bay quốc tế

tác giả
L. THANH
L. THANH
L. THANH

Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321, đồng thời dự kiến mở các đường bay Hà Nội - Thâm Quyến, Hà Nội - Ma Cao và xúc tiến thêm các tuyến kết nối Đài Loan, Trung Quốc dịp cuối năm 2026.

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay, sắp mở loạt đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Tàu bay VN-A295 dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 7-11-2026 - Ảnh: Vietravel Airlines

Tăng đội tàu, mở thêm đường bay quốc tế

Ngày 27-10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A295, tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.

Việc bổ sung tàu bay giúp Vietravel Airlines tăng năng lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây cũng là cơ sở để hãng chủ động nguồn lực, từng bước mở rộng các đường bay trọng điểm trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 14-11-2026, trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến. Tiếp đó, đường bay thẳng thường lệ Hà Nội – Ma Cao dự kiến khai thác từ ngày 29-11-2026.

Bên cạnh hai đường bay trên, hãng đang xúc tiến làm việc với các đối tác liên quan, hướng tới mở bán các đường bay Hà Nội – Đài Bắc và Đà Nẵng – Cao Hùng trong tháng 11-2026.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietravel Airlines cho biết việc tiếp nhận thêm tàu bay giúp hãng chủ động hơn về nguồn lực khai thác trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mạng đường bay, đặc biệt là các tuyến quốc tế trọng điểm.

Cùng với việc đầu tư đội tàu bay, hãng cũng triển khai các chương trình ưu đãi nhằm mang đến cho hành khách thêm lựa chọn di chuyển với chi phí hợp lý.

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Đại diện Ban Lãnh đạo Vietravel Airlines tại buổi lễ đón tàu bay mới - Ảnh: Vietravel Airlines

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietravel Airlines triển khai chương trình giảm 50% giá vé chặng Hà Nội - Thâm Quyến, áp dụng đến hết ngày 13-11-2026. Chương trình được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để hành khách khám phá thành phố công nghệ năng động của Trung Quốc, đồng thời tăng thuận lợi cho nhu cầu kết nối thương mại, công tác và du lịch giữa hai quốc gia.

Song song đó, hãng triển khai chương trình miễn phí hành lý cho hành khách trên đường bay Hà Nội - Bangkok. Chính sách này giúp hành khách giảm chi phí và thuận tiện hơn khi di chuyển, du lịch tại thủ đô Thái Lan.

Thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines tại vietravelairlines.com.

Chuẩn bị nền tảng vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn

Theo Vietravel Airlines, kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024, hãng bay này từng bước đẩy mạnh tái cơ cấu, bổ sung đội tàu bay và mở rộng hoạt động khai thác.

Việc tiếp nhận tàu bay VN-A295 là một bước triển khai trong kế hoạch phát triển đội bay năm 2026 của hãng, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển, tăng tính chủ động trong khai thác và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Không chỉ tập trung vào đội tàu hiện có, Vietravel Airlines cũng đang chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn. Mới đây, hãng và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Hai bên dự kiến ký kết các hợp đồng mua máy bay trong thời gian tới, với kế hoạch bắt đầu bàn giao từ năm 2029. Nếu được triển khai theo kế hoạch, việc bổ sung đội máy bay mới sẽ tạo thêm dư địa để hãng nâng cao năng lực vận chuyển và phát triển mạng bay trong những năm tiếp theo.

Việc tăng cường năng lực khai thác, mở rộng các đường bay quốc tế và triển khai chương trình ưu đãi cho thấy định hướng phát triển của Vietravel Airlines trong giai đoạn tới. Qua đó, hãng hướng tới cung cấp thêm lựa chọn hành trình cho hành khách, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và duy trì các yêu cầu về an toàn khai thác.

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay, sắp mở loạt đường bay quốc tế - Ảnh 3.

Đẩy mạnh mở rộng mạng đường bay quốc tế dịp cuối năm 2026 - Ảnh: Vietravel Airlines

Hiện Vietravel Airlines khai thác các đường bay kết nối những trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước, gồm TP.HCM - Phú Quốc, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh; Hà Nội - TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Đà Lạt và Đà Nẵng.

Ở thị trường quốc tế, hãng từng bước mở rộng hiện diện thông qua các đường bay thường lệ kết nối Hà Nội và TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), cùng đường bay TP.HCM - Thâm Quyến (Trung Quốc).

Vietravel Airlines đón thêm tàu bay, sắp mở loạt đường bay quốc tế - Ảnh 4.Vietravel Airlines thỏa thuận mua 50 máy bay Airbus, nhận từ năm 2029

Vietravel Airlines cho biết ngày 10-9, tại Pháp, hãng bay này và Tập đoàn Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu và mạng bay.

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L. THANH
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    Chủ đề: tàu bay Vietravel Airlines Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đường bay quốc tế Airbus A321

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