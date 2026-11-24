Nghệ sĩ trong trang phục truyền thống đại diện cho các dân tộc ở Lâm Đồng biểu diễn tại Nhà hát Dalat Opera House tối 23-11 - Ảnh: M.V

Tối 23-11, tại Nhà hát Dalat Opera House (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giới thiệu 8 tác phẩm mới sáng tác về Đà Lạt - Lâm Đồng, nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11.

Tám ca khúc gồm "Mơn man Langbiang" (Y Phon Ksor), "Bình minh đại ngàn" (NSND Quang Vinh), "Tình ca Langbiang" (Minh Thu), "Trai rừng xanh" (Quốc Vinh), "Đà Lạt yêu ơi" (Giáng Son), "Tuyền Lâm em" (Lê Minh Sơn), "Hoa xuân" (Thanh Pháp) và "Đà Lạt bản giao hưởng xanh" (Nguyễn Đức Trịnh).

Các nhạc sĩ có ca khúc mới về Lâm Đồng nhận hoa chúc mừng từ UBND tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V

Đây là những tác phẩm được chọn lọc từ trại sáng tác âm nhạc về Lâm Đồng tổ chức đầu tháng 10-2026, quy tụ các nhạc sĩ tên tuổi trong nước.

Thiếu tướng - nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết các sáng tác lần này hòa theo nhịp sống và biên độ của một không gian Lâm Đồng mới với những chiều kích được mở rộng: địa lý, văn hóa, sắc tộc.

"Đây có thể nói là những ca khúc đầu tiên về Lâm Đồng sau sáp nhập. Ở đó không có câu chuyện biển, cao nguyên, đại ngàn riêng lẻ, chỉ có một Lâm Đồng hợp nhất với muôn màu sắc gợi về một tương lai phát triển xanh", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nói.

Không gian nhà hát với ánh sáng chất lượng cao đã tôn vinh hình ảnh nhạc cụ dân tộc - Ảnh: M.V

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, tác giả "Tuyền Lâm em", nhìn việc sáng tác về vùng đất mới như một cách định vị. "Những sáng tác về Lâm Đồng mới là nỗ lực khẳng định câu chuyện có thể nâng vị thế, hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng thông qua âm nhạc.

Dùng âm nhạc để chuyển tải những giá trị văn hóa của xứ sở đến với cộng đồng quốc tế. Và thông qua âm nhạc, truyền tải tình yêu di sản phi vật thể mà Lâm Đồng đang có và mong muốn bảo tồn", ông nói.

Nghệ sĩ thổi sáo trong chương trình giới thiệu 8 ca khúc mới về Lâm Đồng - Ảnh: M.V

Tại chương trình, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng bảo tồn di sản và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật là hai nhiệm vụ gắn chặt với nhau. Di sản tạo chiều sâu văn hóa, còn sáng tác mới đưa những giá trị đó đến gần công chúng hơn.

Về âm nhạc, ông Tuấn nói danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO mà Đà Lạt được ghi danh năm 2023 không chỉ là sự ghi nhận mà còn đặt ra trách nhiệm dài hạn. Ông kỳ vọng 8 tác phẩm không dừng lại ở một đêm diễn, mà tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện và phổ biến.

Ca sĩ Khánh Linh biểu diễn ca khúc "Đà Lạt yêu ơi" của nhạc sĩ Giáng Son - Ảnh: M.V

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được giao tham mưu cơ chế đặt hàng sáng tác, tạo điều kiện để nhạc sĩ tiếp cận chất liệu văn hóa bản địa, gặp gỡ nghệ nhân và cộng đồng đang thực hành di sản.

Ca sĩ Hoàng Anh với ca khúc "Đà Lạt, bản giao hưởng xanh" của nhạc sĩ Đức Trịnh - Ảnh: M.V