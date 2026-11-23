Cao tốc Liên Khương - Bảo Lộc khi hoàn thành là đoạn quan trọng kết nối trung tâm hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng với TP.HCM - Ảnh: M.V

Ngày 23-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050, trong đó nội dung được chú ý nhất là quỹ đất dự trữ cho trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Theo danh mục dự án ưu tiên kèm quyết định, quần thể trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh là trụ sở liên sở có tầng hầm, lộ trình thực hiện từ 2026 - 2050.

Đây là một trong 95 dự án ưu tiên đầu tư của xã Đức Trọng, cùng với Trung tâm logistics Đức Trọng quy mô 212ha (hơn 2.000 tỉ đồng) và cảng cạn ICD Đức Trọng 10ha.

Lý do chọn Đức Trọng để xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng được nêu khá rõ trong quy hoạch: nơi đây là cửa ngõ giao thương quốc tế của tỉnh với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cấp 4E, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và quốc lộ 20 chạy qua.

Quy hoạch xác định Đức Trọng là đô thị hạt nhân, trung tâm công nghiệp và logistics cấp vùng, đồng thời đóng vai trò hạt nhân của "tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng".

Mục tiêu ngắn hạn là toàn bộ xã Đức Trọng đạt đô thị loại III, trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2030.

Nhiều ràng buộc vì nằm gần sân bay Liên Khương Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ 14.877 ha diện tích tự nhiên của xã, chia thành ba phân vùng. Phân vùng lõi Liên Nghĩa gần 2.970ha phát triển đô thị hóa mật độ cao, di dời các cơ sở sản xuất, bến bãi gây ô nhiễm. Phân vùng đô thị sân bay và logistics gần 673ha. Còn lại hơn 11.200ha là phân khu sinh thái, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo Phú Hội. Quy hoạch cũng đặt ra loạt ràng buộc do nằm trong vùng ảnh hưởng phễu bay Liên Khương: nghiêm cấm xây tường kính phản quang mảng lớn hoặc mái tôn sóng màu đỏ, hạn chế tỉ lệ che phủ nhà kính, nhà lưới tối đa 70 - 80% diện tích đất nông nghiệp.