Các sự kiện lễ hội tại Đà Lạt đang giành được sự quan tâm của người dân và du khách - Ảnh: M.V.

Ngày 23-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông báo về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2026. Theo đó, sự kiện khai mạc Lễ hội Hoa Đà Lạt được ấn định vào ngày 20-12, có bắn pháo hoa tầm thấp.



Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức lễ hội.

Theo đó, nội dung chi tiết chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động hưởng ứng phải được hoàn thiện, xác định cụ thể thời gian, địa điểm, quy mô, hình thức tổ chức, khách mời, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trung tâm Đà Lạt đã có nhiều không gian hoa mới thu hút du khách - Ảnh: M.V.

Các hoạt động hưởng ứng được yêu cầu sắp xếp tránh dàn trải. Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chọn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, xúc tiến thương mại đặc sắc để quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Lâm Đồng, thu hút du khách, thúc đẩy du lịch và dịch vụ của tỉnh. Lễ khai mạc sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, bảo đảm phù hợp quy mô.