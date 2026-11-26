Du khách Malaysia đến Đà Lạt qua sân bay quốc tế Liên Khương - Ảnh: Đ.H

Ngày 26-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin kế hoạch mở các đường bay kết nối Đà Lạt với nhiều quốc gia là thị trường du lịch tiềm năng.

Sau Kuala Lumpur (Malaysia), Đà Lạt sắp có thêm đường bay quốc tế thẳng đến Singapore. Lâm Đồng cũng đang nối lại đường bay với các tỉnh thành, đẩy mạnh xúc tiến để đón khách quốc tế qua sân bay Liên Khương.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - cho biết đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur có thể duy trì tần suất bay tối đa đến 4 chuyến mỗi tuần.

"Theo kết quả xúc tiến của chúng tôi, từ ngày 25-1-2027, hãng Scoot của Singapore sẽ bay Singapore - Đà Lạt khoảng 3 - 4 chuyến mỗi tuần", ông Hưng nói.

Đối với tuyến Đà Lạt - Bangkok, theo kế hoạch, hãng hàng không Vietjet sẽ thực hiện bay vào ngày 19-12 và 20-12, nhưng đến nay chưa mở bán vé. Sang năm 2027, nhiều khả năng hãng Jeju Air (Hàn Quốc) sẽ khôi phục đường bay Incheon - Đà Lạt.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đang tính toán phục hồi hoạt động bay thuê chuyến từ Đài Bắc, Đào Viên, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), từng bước chuyển sang khai thác thường lệ.

Đồng thời, địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển các đường bay đến Muan (Hàn Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong và một số quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19-8 sau hơn 5 tháng sửa chữa đường cất hạ cánh. Ngay khi mở lại, sân bay khai thác 6 đường bay nội địa nối Đà Lạt với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ. Riêng Cần Thơ - Đà Lạt được nối lại sau gần 6 năm.

Ngoài ra, đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa đang được xúc tiến để mở lại. Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để khôi phục đường bay này, mở thị trường Bắc Trung Bộ.

Trong 10 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 20 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Mục tiêu cả năm là 1,58 triệu lượt khách quốc tế. Kế hoạch xúc tiến du lịch ra nước ngoài giai đoạn 2027 - 2030 đang được xây dựng.