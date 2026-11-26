Nhiều máy móc hạng nặng được điều đến công trường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương - Ảnh: M.V.

Đến cuối tháng 11-2026, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được bàn giao 593,5ha mặt bằng, đạt 95,56% diện tích phải thu hồi. Các nhà thầu đang dồn 16 mũi thi công trên cả năm gói thầu xây lắp chính.

Tại nút giao núi R'Chai, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đang xử lý nền móng và định hình các nhánh đường kết nối. Ở đoạn qua xã Tân Hội, công nhân và máy móc được dồn đến phần mặt bằng đã đủ điều kiện thi công.

Ông Mai Văn Thái - Giám đốc Ban Chỉ huy công trường gói thầu số 4 thuộc CC1 - cho biết từ khi nhận mặt bằng sạch, đơn vị đã tăng cường nhân sự cùng máy móc chuyên dụng để thi công đồng bộ.

Hơn 300 nhân sự cùng máy móc được huy động để thực hiện gói thầu số 3 qua xã Gia Hiệp (khu vực Di Linh) - Ảnh: M.V.

Ở gói thầu số 3 qua xã Gia Hiệp, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành bố trí hơn 300 nhân sự cùng máy móc hạng nặng, trạm trộn bê tông tại chỗ. Trên cùng một đoạn tuyến, đơn vị này vừa đúc dầm, vừa đào đắp nền đường, khoan cọc nhồi, làm cống và hầm chui dân sinh.

Trên công trường, các đơn vị đang cấp tập thi công sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch - Ảnh: M.V.

Vốn bố trí cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2026 đã giải ngân gần 99%. Các xã Di Linh, Hòa Ninh và Bảo Thuận đã hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích thuộc phạm vi dự án.

Hơn 95% mặt bằng sạch đã được bàn giao để triển khai cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương - Ảnh: M.V.

Tốc độ thi công được đẩy mạnh trên toàn bộ công trường dự án đường cao tốc Liên Khương - Bảo Lộc, tuy nhiên bãi đổ thải dọc tuyến hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Mỏ vật liệu tại địa phương cũng chưa theo được khối lượng dự án cần.

Nền đường tại khu vực Liên Khương đã được xử lý xong, chờ thảm nhựa - Ảnh: M.V.

Sẽ thông xe tuyến đến Đà Lạt vào năm 2028 Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73,62km, làm theo phương thức đối tác công tư. Điểm đầu tại Bảo Lộc, trùng điểm cuối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn tại xã Hiệp Thạnh, kết nối sân bay Liên Khương với Đà Lạt. Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh quy mô dự án. Theo đó tuyến cao tốc được đầu tư quy mô hoàn chỉnh bốn làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 18.945 tỉ đồng. Dự án cao tốc Liên Khương - Prenn khởi công ngày 29-6-2025, ban đầu dự án được đầu tư 4 làn xe không hoàn chỉnh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Tuy nhiên tỉnh Lâm Đồng đã tính toán lại sau khi điều chỉnh quy mô. Theo kế hoạch, tuyến thông xe kỹ thuật vào quý 3-2028 và đưa vào khai thác trong quý 4-2028.