Dòng nước đen, hôi thối chảy ra vùng biển ở vịnh Nha Phu (phường Bắc Nha Trang) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo người dân, tình trạng nước thải đen ngòm, hôi thối xảy ra hơn 10 năm nay. "Ngày nào cũng phải chịu cảnh mùi hôi thối từ nước thải xộc vào nhà. Nhiều năm nay, người dân ở đây rất khổ sở" - một người dân thôn Lương Hòa bức xúc.

Đóng kín cửa vì mùi hôi nước thải

Sáng 20-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ, dòng nước đen ngòm, hôi thối vẫn tiếp tục chảy ra biển tại khu vực vịnh Nha Phu (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa). Theo dòng chảy, nước đen bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bà Trần Thị Tuyết (58 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) cho biết lúc trời nắng nước bốc mùi rất hôi, cả gia đình phải đóng cửa kín mít, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt.

Theo tìm hiểu, nước thải đen ngòm xuất phát từ bãi rác Rù Rì và bãi chôn lấp Lương Hòa nằm trên núi khu vực phường Bắc Nha Trang.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, đây là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Cận cảnh dòng nước đen ngòm chảy thẳng ra biển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Từ năm 2014, Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (nay là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) tiến hành đóng cửa bãi rác bằng cách phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt bãi rác.

Tuy nhiên lớp đáy của bãi Rù Rì không thể cải tạo và được giữ theo hiện trạng. Do đó nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương chảy xuống suối Cạn khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1. Đặc biệt, nước rỉ rác phát sinh khối lượng lớn vào ngày mưa to.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, việc thu gom nước rỉ rác đưa về trạm xử lý hiện nay ở mức trung bình 216m3/ngày đêm, cộng thêm lưu lượng nước mưa bất thường từ hai suối cạn thượng nguồn đổ về khiến trạm xử lý nước rỉ rác quá tải (thiết kế chỉ 186m3/ngày đêm).

Đây là nguyên nhân khiến nước rỉ từ bãi rác chảy theo suối đổ thẳng ra biển.

Bao giờ hết tình trạng nước thải chảy ra vịnh Nha Phu?

Lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang nhìn nhận nhiều năm nay, người dân đã kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng nước thải từ bãi rác chảy qua khu dân cư khiến cuộc sống, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng nước thải chảy qua khu dân cư, đổ ra biển.

Các khu dân cư xung quanh phải chịu cảnh mùi hôi suốt thời gian qua - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đầu tháng 10-2025, Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang (cũ) có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập đề xuất dự án khắc phục xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì.

Tuy nhiên Sở Xây dựng cho rằng đề xuất của Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang chưa phù hợp, chưa bám sát nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường và chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Đến tháng 7-2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa và giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý nhà máy môi trường Nha Trang (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khẩn cấp tuyến ống dẫn nước rỉ rác sau xử lý, duy trì hoạt động trạm xử lý Lương Hòa.

Cá chết, rác thải chất đống xung quanh khu vực biển gần cảng Vĩnh Lương - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đến nay các hạng mục thuộc công trình khẩn cấp đã hoàn thành thi công. Dự án xây dựng mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép, dung tích tối đa khoảng 3.500m³.

Từ ngày 17 đến 21-10, đơn vị tiếp tục tích nước vào hồ chứa mới để vận hành thử các thiết bị. Lượng nước rỉ rác đã qua xử lý được bơm từ hồ hiện hữu sang với lưu lượng tối đa 600m³/ngày.

Vì sao nước thải vẫn chảy ra khu dân cư? Vấn đề này, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ làm việc với các đơn vị liên quan, tham vấn ý kiến để tìm hiểu nguyên nhân.

Dòng nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu vẫn tồn tại, bốc mùi hôi thối chảy qua khu dân cư thôn Lương Hòa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Kiểm tra thực tế bãi chôn lấp Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang), hôm 16-11, ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tác động môi trường; phân loại, xác định rõ tính chất, mức độ nguy hại của từng loại bùn thải, phế thải trước khi xem xét phương án tiếp nhận, xử lý. Ông Huyền yêu cầu các chủ nguồn thải phải nghiêm túc thực hiện biện pháp xử lý ngay tại nguồn, bảo đảm chất thải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với chất thải thông thường theo quy định trước khi vận chuyển đến bãi chôn lấp; không để chất thải chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đồng thời yêu cầu sở, ngành sớm đầu tư hệ thống cống thoát nước tại khu vực bãi thải, bảo đảm tiêu thoát nước phù hợp, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của suối và môi trường xung quanh.

Hơn 230 tỉ đồng giải bài toán nước thải đen chảy thẳng ra vịnh Nha Trang Khánh Hòa chi hơn 230 tỉ đồng để thực hiện dự án, nhằm chấm dứt tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.



