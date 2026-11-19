Hoạt động du lịch bên trong Khu du lịch Thác Bà - núi Ông - Ảnh: C.N

Ngày 19-11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Nguyễn Ngọc Phúc (Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) vừa kết luận về kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà (khu vực núi Ông - Bình Thuận cũ).

Đầu tháng 11-2026, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án tại xã Tánh Linh (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ). Dự án nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng Núi Ông, chậm tiến độ 24 tháng, mới có vài công trình tạm. Công ty từng bị UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phạt 30 triệu đồng vì thu phí, lệ phí sai quy định.

Sở Tài chính cho rằng hình thức đầu tư này không phù hợp quy định cho thuê môi trường rừng. Du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng phải dựa trên đề án được duyệt, chủ rừng lựa chọn đơn vị thuê và ký hợp đồng.

Theo kết luận vừa ban hành, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông làm việc với doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khi đề xuất phương án xử lý, các đơn vị phải tính đến đóng góp của công ty cho môi trường khu rừng, cũng như mục đích ban đầu của địa phương khi hình thành khu du lịch. Phương án phải sát thực tế, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và Nhà nước.

Sở Tài chính được yêu cầu hướng dẫn công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án cho thuê dịch vụ môi trường rừng đúng quy định. Hạn chót trình UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể là ngày 5-12.

Trước đó, Green Dragon đề nghị tỉnh ưu tiên xem xét cơ chế chuyển tiếp để tiếp tục dự án, kế thừa quá trình chấp thuận và đầu tư. Nếu không có cơ chế này, công ty sẵn sàng tham gia lựa chọn nhà đầu tư và xin duy trì hoạt động hiện có dưới sự giám sát của cơ quan chức năng trong lúc chủ rừng hoàn thiện đề án du lịch sinh thái. Trường hợp không được chọn, doanh nghiệp cam kết chấp hành kết quả, không khiếu nại, không đòi bồi thường và chỉ xin hướng dẫn kiểm kê, bàn giao hoặc xử lý tài sản đã đầu tư.