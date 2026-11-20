Cô Tạ Lê Nhật Vy và các nữ sinh lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Cô Tạ Lê Nhật Vy, giáo viên lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, TP.HCM kể cây chuyện của em D. (năm học 2020-2021). D. không thích vào lớp học, đến trường nhưng chỉ thích ngồi ở hành lang. Nếu có vào lớp thì đa số thời gian em sẽ… ngủ.

Cả lớp cùng kéo bạn về bài vở

Dỗ nhiều cách không có kết quả, cô giáo mang cho D. 1 cái ghế để ngoài hành lang: "Bây giờ cô vô lớp đứng đợi con nha. Nếu con chưa muốn vào thì cứ ngồi ở đây, con buồn ngủ thì con cứ ngủ nha".

Sang ngày thứ hai, cô Vy giải thích: "Hôm nay trời nóng lắm, con vô lớp thì có máy lạnh sẽ mát hơn đó". Thế là cậu bé theo cô giáo vào lớp, nhưng chỉ ngủ chứ không học gì cả. Cô Vy cũng không nói gì.

Cô Vy chải đầu và cột tóc cho học sinh lớp 4/1 - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Tuần sau, cô Vy đề nghị với D. sắp xếp tủ truyện cho lớp và D. vui vẻ giúp cô và được cô tuyên dương trước lớp. Hôm sau, khi thấy truyện lung tung dưới đất, D. chủ động xếp sách ngay ngắn vô tủ. Tuy vậy, đến giờ học cậu vẫn… ngủ.

Những ngày sau đó, kế hoạch kéo bạn D. về với bài vở không chỉ có cô chủ nhiệm mà còn nhiều học sinh khác trong lớp. Đó là phong trào cùng nhau đọc sách, cùng nhau học bài, làm bài… với phần theo dõi, đôn đốc và khen thưởng đặc biệt của cô giáo.

Hành trình ấy đã mang lại "quả ngọt" khi cuối năm học, D. đã có kết quả học tập tiến bộ rõ rệt. Ngày tổng kết năm học, em nói nhỏ với cô chủ nhiệm: "Con yêu cô lắm! Cô như mẹ của con vậy!"

Phía sau những đứa trẻ đặc biệt

Cô Tạ Lê Nhật Vy và các nam sinh lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

"Những đứa trẻ đặc biệt đa số là những hoàn cảnh đặc biệt. Có em rất hay phá phách trong lớp, rất hay chọc ghẹo bạn bè. Hỏi ra là vì mẹ em mới sinh em bé, cả nhà tập trung vào em bé nên em có cảm giác bị bỏ rơi. Em tâm sự là phải quậy để cô gọi điện mắng vốn ba mẹ, xong ba mẹ có cớ để la mắng em chứ không thì ba mẹ quên mất sự có mặt của em" - cô Vy tâm sự.

Cô kể thêm: "Có em tính tình và hành động rất lạ, ngồi trên ghế mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Hỏi ra thì là ba mẹ em đi làm xa. Em ở nhà với bà vú.

Em tâm sự rằng rất sợ vào quán ăn khi nhìn thấy những gia đình có đầy đủ cha mẹ và con cái đi ăn cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc. Có em không giao tiếp với bạn bè mà chỉ muốn ở một mình. Tôi tìm hiểu thì được biết ba mẹ em vừa ly hôn...".

Theo cô Vy, để cảm hóa được học sinh, trước hết người giáo viên phải có tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng bao dung.

Chạm đến trái tim học sinh "Tôi luôn tin rằng, muốn cảm hóa một học sinh, trước hết phải chạm được đến trái tim của các em. Khi học sinh cảm nhận được rằng cô luôn yêu thương và tin tưởng mình, các em sẽ dần mở lòng và thay đổi" (cô Tạ Lê Nhật Vy, giáo viên lớp 4/1, Trường tiểu học Nguyễn Huệ)

Tình yêu nghề bắt đầu từ những điều bình dị

"Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo. Hồi ấy, hình ảnh thầy cô đứng trên bục giảng thật đẹp và cao quý.

Và rồi, khi thực sự bước vào nghề, mình nhận ra tình yêu dành cho nghề giáo ngày càng lớn lên bởi những điều bình dị mình nhận được từ học trò mỗi ngày.

Những ánh mắt trìu mến, lời nói ngây thơ, những hành động yêu thương chân thành của các em khiến mình tin rằng mình đã chọn đúng con đường", cô Vy bộc bạch.

Hình ảnh thân thương của cô Tạ Lê Nhật Vy cùng với học trò ở Trường tiểu học Nguyễn Huệ - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Cô Vy cho rằng để thuyết phục được học sinh, đặc biệt trong việc giáo dục đạo đức và lối sống, giáo viên không thể chỉ dùng những lời khuyên hay những bài học mang tính giáo điều.



Bởi các em ngày nay rất nhanh nhạy, có chính kiến riêng và tiếp nhận nhiều luồng thông tin khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là phải giúp các em hiểu, biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng - sai và tự lựa chọn cách hành xử phù hợp.

Trước hết, giáo viên cần làm gương trong lời nói và hành động. Muốn học sinh biết yêu thương, trung thực, trách nhiệm thì chính người thầy phải thể hiện những phẩm chất ấy trong từng việc làm hằng ngày. "Tôi tin rằng, một hành động đẹp của thầy cô đôi khi có sức giáo dục hơn rất nhiều bài giảng đạo đức", cô Vy khẳng định.

Cô giáo đam mê khoa học và công nghệ "Cô Tạ Lê Nhật Vy là một giáo viên yêu nghề, giỏi chuyên môn, hiện cô là khối trưởng chuyên môn khối 4 ở Trường tiểu học Nguyễn Huệ. Cô yêu thương học trò như con của mình nên không chỉ học sinh mà các phụ huynh cũng rất yêu quý và tin tưởng cô. Về việc giáo dục học sinh đặc biệt, cô được xem là "mát tay" vì cô có cách riêng để chạm đến trái tim các em. Đặc biệt, cô Vy còn có đam mê về khoa học và công nghệ. Cô được xem là "con chim đầu đàn" ở trường trong việc học tập và giảng dạy Đặc biệt, cô Vy còn có đam mê về khoa học và công nghệ. Cô được xem là "con chim đầu đàn" ở trường trong việc học tập và giảng dạy STEM , AI,… cho học sinh. Hiện cô được giao phụ trách Câu lạc bộ STEM - Robotic - AI của nhà trường với rất nhiều sáng tạo và tâm huyết". Thạc sĩ Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ