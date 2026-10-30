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3 phút đặc biệt trước giờ ăn bán trú ở trường tiểu học TP.HCM

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Tham gia ngày 'mở' bữa ăn bán trú, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, TP.HCM bất ngờ với bếp ăn bán trú một chiều, '3 phút nhận thức' cho học sinh và nguyên tắc của cô hiệu trưởng.

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 7.

Phụ huynh tận mắt chứng kiến giờ ăn bán trú của con em mình - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM vừa tổ chức ngày "mở" về bữa ăn bán trú với sự tham gia của gần 100 phụ huynh ở tất cả các khối từ lớp 1 đến lớp 5.

"Các bạn hãy ăn hết mình nha"

"Bắt đầu từ khu vực tiếp nhận nguyên liệu, ở đây các cô cấp dưỡng cùng nhân viên y tế của trường sẽ kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, độ tươi ngon và phân loại thực phẩm sống: thịt, cá, rau, củ. Sau đó, thực phẩm tươi sống sẽ được mang sang khu sơ chế và lưu trữ. 

Tại khu vực này là công đoạn rửa sạch, cắt gọt, xắt thái… xong xuôi thì chuyển qua khu chế biến, tức là nấu nướng. Nấu xong, các cô sẽ chuyển qua khu phân chia thức ăn…" - cô Trần Thị Thu Hiền, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, giới thiệu về quy trình bếp ăn bán trú một chiều ở trường với các phụ huynh.

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 2.

Cô Trần Thị Thu Hiền, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (bìa phải), hướng dẫn phụ huynh tham quan bếp ăn một chiều - Ảnh: NHƯ HÙNG

Những tiếng ồ, à của các phụ huynh liên tục vang lên khi họ đi tham quan khu vực chế biến thức ăn cho bữa trưa của con em mình.

"Tôi rất bất ngờ với bếp ăn bán trú được sắp xếp bài bản và khoa học của trường. Tất cả chuỗi hoạt động đều đi theo một chiều tiến tới để thực phẩm sống và thực phẩm chín không thể lẫn lộn với nhau. Các vật dụng nấu nướng thì hoàn toàn bằng đồ inox. Nhà trường còn có tủ hấp khăn, tủ sấy khay ăn… cho học sinh nữa" - chị Nguyễn Thị Thu Hồng, phụ huynh lớp 1, bày tỏ.

Chúng tôi có mặt tại lớp 1/5 khi đồng hồ đã chỉ gần 10h30. Lúc này các em học sinh đã xếp tập vở xuống ngăn bàn và ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng chờ đợi. 

Trên màn hình tivi thông minh hiện ra clip "3 phút nhận thức" với những hình ảnh vui nhộn và ngộ nghĩnh: 

"Các bạn ơi, hãy xem hôm nay mình sẽ ăn cơm với gì nào? Món đầu tiên là canh bí đỏ nấu với thịt bò nè. Thịt bò cung cấp cho chúng ta chất đạm, giúp bạn lớn lên đấy, còn bí đỏ có rất nhiều vitamin A, giúp bạn sáng mắt nè. Các bạn hãy ăn hết mình nha…" - "OK!" - nhiều em nhanh nhảu trả lời rồi phá lên cười.

3 phút nhận thức trước khi ăn bán trú

Theo cô Nguyễn Lý Bích Chiêu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, "3 phút nhận thức" được thực hiện mỗi ngày ở tất cả các lớp của trường, trước khi học sinh ăn trưa. Tùy thuộc vào thực đơn mỗi ngày và lứa tuổi học sinh, mỗi giáo viên chủ nhiệm sẽ làm một clip giới thiệu về các món ăn nhằm giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh lớp mình".

Sau "3 phút nhận thức" cũng là lúc chuông reo báo hiệu hết giờ học buổi sáng, 1.043 học sinh ở các lớp lần lượt xếp hàng đi ra khu rửa tay rồi vào nhận phần ăn của mình.

Tận mắt chứng kiến con mình nhanh nhẹn ra lấy khay thức ăn, về chỗ ngồi và ăn hết suất một cách ngon lành, chị Huỳnh Thị Duyên, phụ huynh lớp 4, nói: "Nhà trường đã công khai tất cả các đơn vị cung cấp thực phẩm để sử dụng cho bữa trưa và bữa xế của các con. Tôi rất vui và cảm thấy an tâm sau khi dự ngày mở này".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Lý Bích Chiêu tâm sự, bên cạnh việc dạy và học, nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh. 

"Chăm lo cho các con cũng chính là cách nhà trường giữ gìn uy tín và trách nhiệm của mình.

Vì vậy, bên cạnh những tiết học mở để phụ huynh dự giờ, chúng tôi tổ chức ngày mở về bữa ăn bán trú để cha mẹ học sinh có thể trực tiếp tìm hiểu cách chúng tôi chăm sóc các con mỗi ngày.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã chủ động mời Ban đại diện cha mẹ học sinh đến giám sát các khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến thức ăn bán trú. Đây không chỉ là cách công khai chất lượng giáo dục mà chúng tôi còn hy vọng sự minh bạch sẽ giúp phụ huynh thêm tin tưởng, nhà trường cũng có thêm động lực để làm tốt hơn mỗi ngày" - cô Chiêu chia sẻ.

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 3.

"3 phút nhận thức" trước giờ ăn bán trú được thực hiện ở tất cả các lớp - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 4.

Học sinh Trường tiểu học Tân Sơn Nhì rửa tay trước khi ăn bán trú - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 5.

Bữa ăn ngon miệng của học sinh lớp 1/5 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 6.

Cô Nguyễn Lý Bích Chiêu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về bữa ăn bán trú - Ảnh: NHƯ HÙNG

Bếp ăn bán trú một chiều ở trường tiểu học TP.HCM và nguyên tắc của cô hiệu trưởng - Ảnh 9.Bữa ăn học đường an toàn: Phải kiểm soát từ nơi sản xuất

Làm sao để có bữa ăn học đường an toàn và chất lượng trong bối cảnh giá cả biến động nhưng giá suất ăn học đường vẫn giữ nguyên suốt năm học như hiện nay? Nhiều đơn vị đã đưa ra giải pháp.

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    Chủ đề: bữa ăn bán trú phụ huynh giáo viên ăn bán trú tiểu học Tân Sơn Nhì

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