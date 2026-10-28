Đề xuất quy định phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú không gây cản trở

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng, Hà Nội) dùng cơm bán trú tại trường - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý.

Đề xuất tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú

Dự thảo Thông tư quy định quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, từ xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, xây dựng và công khai thực đơn đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, giao nhận, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Theo dự thảo, trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, trong đó phân biệt học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ với học sinh có nhu cầu nhưng không thuộc diện hỗ trợ.

Đối với thực đơn, dự thảo yêu cầu xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải được công khai theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cũng được đặt trong khuôn khổ các quy định về đấu thầu, ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật liên quan và việc phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ của chính quyền địa phương.

Các tiêu chí lựa chọn cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Theo Bộ GD-ĐT, việc quy trình rõ ràng giúp nhà trường có căn cứ tổ chức và quản lý bữa ăn thống nhất hơn. Cha mẹ học sinh có thêm thông tin để giám sát chất lượng, thực đơn và chi phí; cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong kiểm tra, xác định trách nhiệm khi phát sinh vi phạm.

Quy định này cũng nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong quá trình cung ứng của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Làm rõ trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh

Dự thảo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, quy định trách nhiệm tương ứng với từng hình thức tổ chức.

Đối với cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ bữa ăn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình.

Đối với hình thức thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định thông qua thẩm quyền, phân cấp và hợp đồng. Đơn vị cung cấp phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo thỏa thuận.

Với suất ăn được chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Tuy nhiên, việc giám sát và phản ánh, kiến nghị phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh theo quy định, không được gây cản trở quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và hoạt động giáo dục.

Riêng với cơ sở cung cấp suất ăn, phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng của suất ăn trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển đến thời điểm giao nhận tại cơ sở giáo dục; bảo đảm đúng số lượng, thực đơn đã thống nhất với cơ sở giáo dục.

Cơ sở cung cấp suất ăn chịu trách nhiệm trước pháp luật theo hợp đồng đã ký kết về chất lượng dịch vụ, thiệt hại và các vi phạm phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện yêu cầu khắc phục, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết dự thảo tại đây.