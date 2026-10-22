Minh bạch bữa ăn học đường - Kiểm soát từ nguồn cung đến bàn ăn

Mỗi ngày, hàng nghìn suất ăn bán trú được cung cấp tại các trường học ở TP.HCM. Làm sao để mỗi khay cơm đến với học sinh không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn?

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