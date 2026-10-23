Phụ huynh TP.HCM đi chợ ngay tại trường, kiểm chứng bữa ăn bán trú của con

"Gian hàng rau củ sạch" được dựng lên ngay sân chính Trường mầm non 19/5 Thành Phố (TP.HCM) thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia trải nghiệm trong giờ đón trẻ chiều 23-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Chiều 23-10, Trường mầm non 19/5 Thành Phố (phường Tân Định, TP.HCM) tổ chức ngày hội trải nghiệm gian hàng rau củ sạch và các hoạt động ẩm thực, tạo cơ hội để phụ huynh tìm hiểu nguồn thực phẩm dùng trong bữa ăn hằng ngày của trẻ.

Công khai nguồn thực phẩm, tăng kết nối với phụ huynh

Tại gian hàng, phụ huynh cùng con tự tay lựa chọn các loại rau củ quen thuộc như bầu, bí, hành tây, hành tím. Đây cũng là những nguyên liệu được nhà trường sử dụng để chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhật, phụ huynh lớp Lá 4, cho biết việc trực tiếp lựa chọn và quan sát thực phẩm giúp gia đình hiểu rõ hơn về nguyên liệu dùng trong bữa ăn của con, từ đó yên tâm hơn khi phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc trẻ.

Cùng đưa con trải nghiệm, chị Nguyễn Nữ Quỳnh Quyên, ngụ phường Tam Bình, nhận xét hoạt động "đi chợ" ngay tại trường mang lại cảm giác gần gũi, đồng thời giúp phụ huynh hiểu hơn về công tác nuôi dưỡng trẻ và có thêm cơ hội đồng hành cùng nhà trường.

"Được tận mắt chứng kiến và kiểm chứng nguồn thực phẩm bán trú, tôi yên tâm hơn rất nhiều", chị Quyên bày tỏ.

"Gian hàng rau củ sạch" được dựng lên ngay tại sân chính Trường mầm non 19/5 Thành Phố (TP.HCM) thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia trải nghiệm trong giờ đón trẻ chiều 23-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Công khai nguồn thực phẩm, tăng kết nối với phụ huynh

"Gian hàng rau củ sạch" được tổ chức với sự phối hợp của nhà trường và Công ty thực phẩm sạch Trí Đức, đơn vị cung ứng thực phẩm chính. Bà Đào Thị Hảo, Giám đốc công ty, cho biết nguyên liệu giao đến trường được quản lý bằng mã QR truy xuất nguồn gốc và kiểm tra theo quy trình của đơn vị.

Theo bà Hảo, việc tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp trải nghiệm giúp họ có thêm thông tin về thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn của trẻ. Nhà trường và công ty cũng sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, đổi trả nếu có vấn đề về chất lượng.

Cô Mã Yến Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mục tiêu của chương trình là tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động nuôi dưỡng theo cách gần gũi, tự nhiên.

"Thay vì tổ chức các đoàn phụ huynh đến giám sát nhà bếp đầy áp lực và hình thức, nhà trường chọn cách công khai mọi thứ qua các sự kiện thực tế. Thậm chí mỗi ngày, trường đều bố trí một bàn trưng bày khẩu phần ăn thực tế ngay khu vực đón trả trẻ, để các bé có thể vui vẻ chỉ cho ba mẹ xem 'hôm nay con ăn món này'", cô Hằng chia sẻ.

Trẻ trải nghiệm kỹ năng tự phục vụ

Việc tự tay "đi chợ" và kiểm chứng độ tươi ngon của nông sản giúp phụ huynh an tâm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Ngày hội là hoạt động khép lại Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2026, diễn ra tại trường từ ngày 16 đến 23-10. Trong tuần, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi, giúp trẻ rèn kỹ năng tự phục vụ và làm quen với dinh dưỡng hợp lý.

Ở mô hình "Coffee Shop", trẻ khối 5 tuổi được thử làm thợ pha chế, tự tay chuẩn bị thức uống mời ba mẹ và thầy cô. Trẻ ở nhóm nhà trẻ và mẫu giáo nhỏ hơn được trải nghiệm làm, thưởng thức yaourt trái cây.

Nhà trường cũng tổ chức tiệc buffet để trẻ tập tự phục vụ và lựa chọn món ăn theo nhu cầu, sở thích.

Thông qua chuỗi hoạt động, Trường mầm non 19/5 Thành Phố hướng đến việc hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thực phẩm nấu bán trú được bày bán thực tế, đặt ngay khu vực đón trả trẻ, giúp nhà trường công khai, minh bạch thực đơn mỗi ngày đến các bậc phụ huynh một cách tự nhiên và gần gũi - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Các thầy cô (áo xanh), đơn vị cung cấp suất ăn bán trú và cô Mã Yến Hằng (đứng giữa), Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố (phường Tân Định, TP.HCM) tổ chức ngày hội trải nghiệm gian hàng rau củ sạch và các hoạt động ẩm thực tại trường - Ảnh: QUỲNH TRÂM

