Trường THPT ở TP.HCM nấu ăn cho gần 800 học sinh, hiệu trưởng và giáo viên cũng ăn cơm bán trú

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền ăn cơm bán trú cùng học sinh - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sau hàng loạt sự cố về chất lượng và an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú đang là mối lo ngại lớn của nhiều phụ huynh có con học cả ngày tại trường.

Tại TP.HCM, nhiều trường công lập đã chủ động đầu tư bếp ăn, đổi mới cách tổ chức và tăng cường kiểm soát quy trình chế biến thức ăn cho học sinh. Tuyến bài "Bữa ăn bán trú: Làm sao để phụ huynh an tâm?" ghi nhận những cách làm cụ thể của các trường.

4h sáng ở bếp ăn bán trú

Công tác tiếp phẩm diễn ra lúc 4h sáng - Ảnh: NHƯ HÙNG

4h sáng một ngày cuối tháng 10-2026, chúng tôi có mặt tại khu vực nhà bếp của Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TP.HCM). Lúc này, các nhân viên cấp dưỡng đã có mặt và hối hả bắt tay vào công việc của một ngày mới: vệ sinh bếp, lau sàn, tiếp phẩm...

Các loại thịt, cá, rau và trái cây được các nhân viên cấp dưỡng kiểm tra kỹ càng dưới sự giám sát của nhân viên y tế nhà trường.

"Dù đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín, các loại nguyên liệu đều có nhãn mác cũng không thể chắc chắn 100% là hàng có chất lượng. Chúng tôi được chỉ đạo khi cảm thấy nguyên liệu có gì đó bất ổn thì không tiếp nhận đồng thời báo cáo cho cấp quản lý", một nhân viên ở đây cho biết.

10h30, thức ăn đã được chế biến xong, nhân viên nhà bếp Trường THPT Nguyễn Hiền bắt đầu chia ra các khay và xếp bàn ghế.

Cô Lê Thị Thủy Trúc - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền - cho biết mỗi ngày bếp ăn bán trú sẽ phục vụ hai lựa chọn là cơm hoặc các món nước như bún, phở, miến, bánh canh...

Với suất cơm, học sinh được chọn một trong ba món mặn chính kèm một món mặn phụ, rau xào, canh và trái cây tráng miệng. Nhà trường còn bố trí riêng khu vực để cơm, rau xào, canh và trái cây, giúp học sinh chủ động lấy thêm khi có nhu cầu.

Học sinh nhận món nước tại quầy hoặc bữa ăn tự phục vụ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Giờ ăn vui vẻ

Đúng 11h30, chuông báo hết giờ học buổi sáng, khu vực ăn bán trú của trường nhanh chóng đầy chỗ. Sau khi nhận phần ăn, học sinh tự chọn chỗ ngồi phù hợp.

Một nhóm nữ sinh lớp 12A9 vừa nói chuyện rôm rả vừa tươi cười cho biết đã ăn cơm bán trú từ năm lớp 10 đến nay. Minh Thư - một học sinh trong nhóm - chia sẻ: "Các món ăn bán trú ở trường khá đa dạng nên không bị ngán. Năm nay, trường còn bổ sung thêm món mặn phụ như trứng cút sốt mè, trứng ốp la, chả lụa kho tiêu, chả cá… rất đúng với sở thích của tụi em".

Không chỉ có học sinh, bữa ăn bán trú ở đây còn có cả giáo viên và các thành viên ban giám hiệu nhà trường cùng ăn.

Cô Nguyễn Trường Kim Uyên, giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật, nhận xét: "Mỗi phần ăn trưa ở đây giá 40.000 đồng, lượng thức ăn khá đầy đặn cùng với quy trình chế biến vệ sinh nên hầu hết giáo viên chọn ăn cùng với học sinh trong những ngày có tiết dạy buổi chiều".

Thầy Thái Quang Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền, nắm tình hình học sinh ăn trưa bán trú - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ưu việt của bếp nấu tại trường

Hình thức học bán trú đã được triển khai từ lâu tại các đô thị, xuất phát từ nhu cầu gửi con học cả ngày ở trường của phụ huynh.

Tại TP.HCM, việc học bán trú đã trở nên phổ biến đối với bậc mầm non, tiểu học cách đây khoảng hơn 20 năm. Riêng bậc THPT thì những năm gần đây mới thực hiện do chủ trương học 2 buổi/ngày của ngành giáo dục.

Thế nên, ở bậc mầm non và tiểu học, TP.HCM đã có khá nhiều trường tổ chức nấu ăn bán trú ngay tại đơn vị. Trong khi bậc THPT rất ít trường có thể làm được điều này.

Thay vào đó, nhiều trường sẽ chọn cách hợp đồng với một đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp (nấu bên ngoài nhà trường) mặc dù hình thức này hiện có nhiều nhược điểm.

Trong bối cảnh đó, việc Trường THPT Nguyễn Hiền dành gần 200m² tổ chức bếp ăn tại chỗ là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Nấu ăn tại trường giúp chúng tôi chủ động giám sát quy trình chế biến và thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Cô Lê Thị Thủy Trúc (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền, TP.HCM)

Học sinh đến khu vực nhận khay thức ăn và sau đó tự chọn chỗ ngồi cùng ăn bữa trưa vui vẻ với nhau - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền đã quen với hình ảnh thầy hiệu trưởng đi từ bàn này sang bàn khác hỏi han học sinh trong giờ ăn bán trú. Thầy Thái Quang Cường - Hiệu trưởng nhà trường - nói việc này giúp thầy nắm bắt phản hồi của học sinh để kịp thời trao đổi, góp ý với bộ phận nhà bếp. "Thường sau khi các em ăn xong, ban giám hiệu mới dùng bữa. Tôi không dám chắc bữa ăn nào cũng hợp khẩu vị của tất cả học sinh nhưng có những điều nhà trường phải bảo đảm đó là thực phẩm an toàn, chất lượng phần ăn tương xứng với số tiền phụ huynh đóng góp", thầy Cường nhấn mạnh.

Một số hình ảnh nhà trường chuẩn bị cho bữa ăn bán trú mỗi ngày:

Việc tiếp phẩm thực hiện từ 4h sáng mỗi ngày - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đây là công đoạn sơ chế và nấu nướng - Ảnh: NHƯ HÙNG

Và lưu mẫu thức ăn trong tủ lạnh theo quy định - Ảnh: NHƯ HÙNG