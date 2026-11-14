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TP.HCM dự kiến miễn phí học tiếng Anh, AI, STEM và ăn bán trú cho học sinh

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Học sinh, học viên ở các cơ sở giáo dục công lập dự kiến sẽ được học miễn phí các môn như tiếng Anh, STEM, AI, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao… và bữa ăn bán trú.

TP.HCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh công lập học miễn phí tiếng Anh, AI, STEM, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao và ăn bán trú. - Ảnh 1.

Một tiết học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ của học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Vĩnh Hội, TP.HCM. Dự kiến sắp tới học sinh TP sẽ được miễn phí môn học như tiếng Anh, STEM, AI, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao và bữa ăn bán trú - Ảnh: NHƯ HÙNG

UBND TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục công lập.

Học sinh được hỗ trợ 5 loại hình giáo dục

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ cho mỗi người học từ 1 loại hình đến 5 loại hình, nhằm giáo dục toàn diện, bao gồm:

Tiếng Anh: củng cố, bổ trợ năng lực tiếng Anh thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường;

Tin học, năng lực số, AI (trí tuệ nhân tạo): thực hành tin học; kỹ năng số; sử dụng an toàn, có trách nhiệm công cụ trí tuệ nhân tạo; an toàn trên môi trường mạng;

Giáo dục STEM, STEAM: thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; câu lạc bộ học thuật;

Nhóm kỹ năng: kỹ năng sống, giá trị sống; đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực, xâm hại; giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm; hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành phố; hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng;

Thể thao, nghệ thuật: thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu; bơi an toàn, phòng, chống đuối nước; văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, văn hóa đọc; tạo điều kiện để mỗi người học rèn luyện thường xuyên ít nhất 1 môn thể thao, làm quen hoặc học chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ phù hợp độ tuổi.

Trong đó UBND TP.HCM cũng cho biết: hoạt động giáo dục toàn diện là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch giáo dục của cơ sở, ngoài thời lượng dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường; không thu tiền của người học; phù hợp độ tuổi, khả năng của người học; nhằm phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng.

Hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh công lập

Cũng theo dự thảo trên thì ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú cho người học ăn bán trú thực tế tại các cơ sở giáo dục công lập.

Kinh phí tính theo: [Số người học ăn bán trú thực tế] x [Định mức hỗ trợ/ngày] x [Số ngày ăn thực tế].

Ngoài ra, ngân sách thành phố cũng hỗ trợ kinh phí hằng năm theo định mức cho mỗi cơ sở giáo dục công lập và mỗi điểm trường, phân hiệu phụ về việc bảo đảm an toàn, y tế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng áp dụng các chính sách trên là cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT; cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, gồm trường dành cho người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục.

TP.HCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh công lập học miễn phí tiếng Anh, AI, STEM, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao và ăn bán trú. - Ảnh 2.Giáo dục TP.HCM thời kỳ đổi mới - Kỳ cuối: Bước bền vững với trường học hạnh phúc

Từ năm 2023 đến nay, mô hình 'Trường học hạnh phúc' đã được thực hiện tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM với nhiều mức độ khác nhau. Đây được xem là một định hướng phát triển lâu dài, bền vững của ngành giáo dục TP.

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    Chủ đề: Tiếng Anh AI kỹ năng sống bữa ăn bán trú giáo dục TP.HCM

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