Khu đất dự án Khu đô thị phát triển An Phú rộng 87ha, sau hơn 20 năm triển khai vẫn ì ạch, nhiều diện tích để trống cỏ dại, hoang hóa - Ảnh: HỮU DUY

Trong 2 ngày 20 và 21-11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thuế (thu nhập doanh nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp, thu nhập cá nhân) và Luật Đất đai sửa đổi đã giúp sáng tỏ nội dung được dư luận quan tâm về việc đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang.

2 nhóm hành vi bỏ hoang đất sẽ chịu thuế

Quy định đã chốt việc áp dụng mức thuế suất 0,2% (không tính hạn mức) đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Đồng thời Luật thuế sửa đổi cũng dẫn chiếu trực tiếp vào Luật Đất đai để xác định tiêu chí đất bỏ hoang.

Theo Luật Đất đai sửa đổi, đất bỏ hoang được định nghĩa là "đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà không đưa đất vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định hoặc đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư".

Như vậy, Luật Đất đai đã xác định 2 nhóm hành vi cốt lõi là đối tượng bị xem xét áp thuế gồm: không sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê; chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Từ 2 nhóm hành vi trên, có thể xác định một số nhóm đối tượng "ôm" đất sẽ bị đánh thuế, cụ thể:

Nhóm chủ đầu tư dự án để hoang đất phi nông nghiệp: Theo quy định diện tích đất dự án chậm tiến độ phải chịu thuế ở mức 0,2% trên toàn bộ diện tích (không áp dụng hạn mức).

Đối với đất sử dụng không đúng mục đích, luật quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Riêng đất thuộc dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Nhóm các doanh nghiệp bỏ không đất sản xuất, kinh doanh.

Nhóm cá nhân, tổ chức giữ đất nền, đất ở bỏ trống sẽ chịu thuế với toàn bộ diện tích các thửa đất thuộc diện tính thuế.

Khu đất dự án ở phường Linh Xuân để hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm - Ảnh: MINH HÒA

Cần quy định chi tiết thời gian bỏ hoang, tránh đánh thuế "oan"

Việc đánh thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang mở ra công cụ tài chính mạnh mẽ để chống đầu cơ, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Hải Long - Đoàn luật sư TP.HCM, Luật Đất đai hiện mới định nghĩa được hành vi bỏ hoang đất là chậm/không sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định và thời điểm tính hành vi bỏ hoang đất nhưng cần hướng dẫn cụ thể hơn để áp thuế được chính xác, loại trừ những trở ngại khách quan khiến đất bị để hoang.

Cụ thể, theo quy định Luật Đất đai sửa đổi, hành vi không sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê thì mốc tính là thời điểm Nhà nước cấp sổ hồng cho đất ở (đối với hộ gia đình, cá nhân); thời điểm Nhà nước có quyết định giao đất, cho thuê đất sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Còn hành vi chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư có mốc tính từ ngày Nhà nước có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

"Như vậy từ mốc tính này cần quy định cụ thể thời gian không sử dụng/chậm hoàn thành đầu tư là bao lâu, liên tục là như thế nào, cơ quan nào có trách nhiệm xác định việc chậm/không sử dụng đất, có loại trừ nguyên nhân khách quan dẫn đến để hoang đất hay không...", luật sư Hải Long phân tích.

Đồng quan điểm, luật sư Hứa Thị Thảo, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng dư luận đồng thuận với mức thuế trên nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tránh lãng phí đất đai, song cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ cần rạch ròi giữa hành vi găm giữ đất, bỏ hoang và bất khả kháng, trở ngại khách quan.

Bởi lẽ trên thực tế không ít các dự án, khu đất đã tồn lưu hàng chục năm (chỉ riêng ở TP.HCM có hơn 1.000 trường hợp) do các vướng mắc từ phía cơ quan quản lý nhà nước hoặc yếu tố khách quan như chậm bàn giao mặt bằng, vướng quy hoạch điều chỉnh, vướng thủ tục hành chính, thiên tai, dịch bệnh...

Hoặc trường hợp người dân có nhu cầu thực sự - chẳng hạn gia đình tích cóp mua một lô đất ở (chỉ có một lô) nhưng chưa đủ điều kiện tài chính để xây nhà ngay nếu áp thêm thuế dễ thiệt thòi cho người dân.

"Đến ngày 1-7-2027 quy định về thuế đất bỏ hoang và Luật Đất đai có hiệu lực. Như vậy vẫn còn thời gian để hoàn thiện các quy định hướng dẫn chi tiết để chính sách đánh thuế được khả thi, thuyết phục; vừa đánh thuế đúng nạn găm đất đầu cơ, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và nhà đầu tư làm ăn chân chính...", luật sư Thảo góp ý.