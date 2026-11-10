Thống nhất phí, lệ phí bù đắp chi phí thực hiện thủ tục cấp sổ hồng, đăng ký thế chấp

Đại biểu tham dự góp ý kiến liên quan mức thu phí, lệ phí - Ảnh: ÁI NHÂN

Chiều 10-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo về dự thảo hồ sơ Nghị quyết ban hành mức thu 4 loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.HCM với sự tham dự của các chuyên gia, đại diện 168 xã phường, đặc khu.

Thống nhất mức phí, lệ phí bù đắp chi phí giải quyết hồ sơ

Bốn loại phí, lệ phí trên bao gồm lệ phí cấp sổ hồng, phí thẩm định hồ sơ cấp sổ, phí đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp) nhà đất và phí khai thác tài liệu đất đai (trích lục).

Khẳng định sự cần thiết xây dựng 4 loại phí, lệ phí trên, bà Bùi Thị Bích Tuyền - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, đại diện ban soạn thảo dự thảo - cho biết việc thống nhất mức thu phí, lệ phí đất đai giữa các địa bàn sau khi thành phố được sắp xếp lại nhằm bảo đảm mức đóng góp phù hợp và đủ kinh phí phục vụ mà không cần ngân sách nhà nước cấp bù.

Theo đó, dự thảo tập trung vào phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng, áp dụng biểu phí phân bậc theo giá trị tài sản với 4 ngưỡng: dưới 5 tỉ, từ 5-10 tỉ, trên 10 -100 tỉ và trên 100 tỉ đồng.

Mức thu ở bậc giá trị cao giúp bù đắp chi phí giải quyết cho các hồ sơ thuộc diện miễn phí, vốn chiếm khoảng 30% đối với phí thẩm định và 12% đối với giao dịch bảo đảm của hộ gia đình, cá nhân.

"Chủ trương đề xuất cân đối ngay chi phí giải quyết số hồ sơ được miễn trong nguồn phí được để lại cho tổ chức thu, để đơn vị không phải đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù riêng cho phần việc này.

Đây là phí, lệ phí hành chính công tính bằng vài trăm nghìn đến một vài triệu đồng cho một lần giải quyết thủ tục cụ thể. Người dân cần an tâm, chuyển sang tâm lý được hưởng dịch vụ nhanh chóng, minh bạch, chủ động tra cứu bảng phí và tự tin nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến, không chi trả chi phí trung gian không chính thức...", bà Tuyền khẳng định.

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM thông tin về một số nội dung chính về mức thu 4 loại phí, lệ phí - Ảnh: ÁI NHÂN

Làm rõ thêm chi phí giải quyết hồ sơ, diện miễn phí, lệ phí

Góp ý tại hội thảo, ThS. Ngô Gia Hoàng (Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM) khẳng định việc xây dựng Nghị quyết mới về 4 loại phí, lệ phí đất đai là cần thiết.

Để phương án hợp pháp và khả thi, ông kiến nghị cần chứng minh sự tương xứng giữa mức thu với chi phí thực hiện thủ tục giải quyết hồ sơ, làm rõ cơ sở phân bậc theo giá trị tài sản.

TS. Nguyễn Hương Ly (Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TPHCM) cũng đề xuất Ban soạn thảo cần chuẩn hóa căn cứ pháp lý và số liệu, làm rõ tiêu chí phân nhóm và hệ số điều chỉnh; làm rõ cơ sở xác định các ngưỡng giá trị tài sản cũng như mục tiêu chính sách của từng hệ số; làm rõ dự toán thu chi, rà soát chính xác tỉ lệ miễn giảm thực tế và chế độ phí để lại trên số liệu thống nhất nhằm bảo đảm khả năng cân đối tài chính cho các đơn vị thu.

Về các thắc mắc liên quan các mức thu phí, lệ phí tăng..., đại diện Ban soạn thảo dự thảo cho hay dự thảo về mức thu 4 loại phí, lệ phí trên vẫn thấp hơn mức thu của Thủ đô Hà Nội. Hay TP Hải Phòng mỗi năm phải bù ngân sách hơn 600 tỉ đồng cho mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ, phí đăng ký thế chấp...

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đại diện Ban soạn thảo, bà Tuyền khẳng định sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các mức thu.

Mức thu dự kiến 4 loại phí, lệ phí về đất đai Theo dự thảo, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gần như không tăng, với mức 25.000 đồng/giấy (chỉ phần đất) và 100.000 đồng/giấy (gồm đất, nhà, tài sản trên đất). Lệ phí áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến 0 đồng. Khoản thu từ lệ phí cấp giấy sẽ để lại 100% cho ngân sách. Mức thu phí thẩm định đăng ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đề xuất mức thấp nhất 470.000 đồng, cao nhất 6.500.000 đồng. Mức thu phí này tăng so với quy định trước đó, với mức thấp nhất 420.000 đồng, cao nhất 2.800.000 đồng. Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%. Đối với phí đăng ký thế chấp nhà đất sẽ được tính theo 5 mức thu theo công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận và theo trang A3, A4. Mức thu đăng ký xóa thế chấp cũng bằng mức đăng ký thế chấp. Theo đó, mức thu đăng ký thế chấp đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ có mức 670.000 đồng/hồ sơ (chỉ thế chấp đất) và 1.100.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất). Mức thu này tăng so với trước đây, với mức thu 520.000 đồng/hồ sơ (chỉ gồm đất) và 800.000 đồng/hồ sơ (gồm đất và nhà, tài sản trên đất). Số thu từ phí thẩm định sẽ được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%. - Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (trích lục) được đề xuất với mức thấp nhất 8.200 đồng/trang tài liệu và cao nhất 4.000.000 đồng với mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội cả nước.

Dự kiến phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng, phí đăng ký thế chấp nhà đất ở TP.HCM tăng Theo dự thảo, TP.HCM sẽ thu lệ phí cấp sổ hồng với mức gần như không đổi, còn phí thẩm định hồ sơ cấp sổ, phí đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp) nhà đất và phí khai thác tài liệu đất đai (trích lục) tăng.



