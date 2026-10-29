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Thu ngân sách năm nay ước vượt hơn 3 triệu tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu?

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Thu ngân sách năm 2026 ước đạt hơn 3 triệu tỉ đồng, vượt dự toán khoảng 526.300 tỉ đồng. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách năm 2027 đạt hơn 3,3 triệu tỉ đồng, tăng 9,1%.

Thu ngân sách năm 2026 dự kiến vượt hơn 526.000 tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết số thu ngân sách 9 tháng đã vượt 2,187 triệu tỉ đồng - Ảnh: T.L.

Thu ngân sách năm 2026 ước vượt 526.000 tỉ đồng dự toán

Theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 là hơn 2,529 triệu tỉ đồng. Hết 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt 2,187 triệu tỉ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Với tiến độ thu này, Bộ Tài chính ước tính tổng thu ngân sách cả năm có thể đạt hơn 3,055 triệu tỉ đồng, vượt dự toán khoảng 526.300 tỉ đồng và tăng 14% so với thực hiện năm 2025.

Đóng góp lớn vào kết quả trên là thu nội địa. Theo dự báo, thu nội địa cả năm 2026 ước đạt 2,681 triệu tỉ đồng, vượt dự toán khoảng 481.200 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm, thu nội địa đã đạt hơn 1,880 triệu tỉ đồng, tương đương 85,5% dự toán cả năm. 

Thu ngân sách năm 2026 dự kiến vượt hơn 526.000 tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu? - Ảnh 2.

Dự toán thu ngân sách năm 2026 và tiến độ thực hiện 9 tháng đầu năm.

Động lực tăng thu nội địa chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cả ba khu vực gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đều ghi nhận mức tăng thu hai con số so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 496.250 tỉ đồng trong 9 tháng, tương đương 98,5% dự toán cả năm và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, các khoản thu liên quan đến đất đai cũng đóng góp đáng kể cho ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, thu tiền sử dụng đất trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 77% dự toán. 

Dù thị trường bất động sản còn trầm lắng, cơ quan này vẫn dự báo số thu tiền sử dụng đất cả năm tăng khoảng 166.000 tỉ đồng, tương ứng mức tăng hơn 28% so với thực hiện năm 2025.

Thu ngân sách năm 2026 dự kiến vượt hơn 526.000 tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu? - Ảnh 3.

Mới hết 9 tháng, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 496.250 tỉ đồng, sắp đạt kế hoạch năm

Dự toán thu ngân sách năm 2027 vượt 3,3 triệu tỉ đồng

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện ngân sách năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Bộ Tài chính xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt khoảng 3,334 triệu tỉ đồng, tăng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, dự kiến đạt 2,949 triệu tỉ đồng, tăng 10% và chiếm 88,5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đối với thu dầu thô, Bộ Tài chính dự toán khoảng 52.000 tỉ đồng, bằng 83,5% ước thực hiện năm 2026. Mức thu này được tính toán trên cơ sở giá dầu dự kiến 75 USD/thùng và sản lượng khai thác khoảng 8,5 triệu tấn.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 531.000 tỉ đồng, tăng 6% so với ước thực hiện năm 2026. Cùng với đó, dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 207.200 tỉ đồng, tăng 5,1%; thu viện trợ dự kiến đạt 9.000 tỉ đồng.

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính dự toán tổng chi ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 4,074 triệu tỉ đồng, tăng 915.200 tỉ đồng so với dự toán năm 2026.

Trong đó, chi đầu tư phát triển dự kiến được bố trí 1,756 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 43% tổng chi ngân sách.

Chi thường xuyên, bao gồm kinh phí cải cách tiền lương, dự kiến khoảng 2,061 triệu tỉ đồng, tương đương 50,6% tổng chi ngân sách nhà nước.

Thu ngân sách năm 2026 dự kiến vượt hơn 526.000 tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu? - Ảnh 4.

Dự toán năm 2027, tổng chi ngân sách tăng 915.000 tỉ đồng so với năm nay

Thu ngân sách năm nay ước vượt hơn 3 triệu tỉ đồng, năm 2027 thu bao nhiêu? - Ảnh 6.Thủ tướng: Giá đất cao giúp thu ngân sách cao nhưng hệ lụy rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm Nhà nước quản lý giá đất để kiểm soát chi phí đầu vào các dự án, kiểm soát giá nhà phù hợp với thu nhập của người dân.

 

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    Chủ đề: năm 2027 Bộ Tài chính dự toán thu - chi ngân sách

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