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Đà Nẵng thu hơn 17.600 tỉ từ đất và xổ số, riêng Làng Vân đóng góp 12.449 tỉ

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Thu ngân sách Đà Nẵng năm 2026 dự kiến đạt 88.750 tỉ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 17.170 tỉ đồng, xổ số kiến thiết 475 tỉ đồng. Riêng “siêu” dự án Làng Vân đóng góp 12.449 tỉ đồng.

Đà Nẵng thu hơn 17.600 tỉ từ đất và xổ số, riêng Làng Vân đóng góp 12.449 tỉ - Ảnh 1.

Việc Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án đã khơi thông nguồn thu lớn từ đất - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sở Tài chính Đà Nẵng vừa cho biết theo báo cáo của cơ quan thuế và hải quan, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu viện trợ) năm 2026 đạt 88.750 tỉ đồng, bằng 133,7% dự toán HĐND TP giao và bằng 138,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 80.600 tỉ đồng (chiếm 90,8% tổng thu ngân sách trên địa bàn), bằng 136,6% dự toán, bằng 143,8% so với cùng kỳ.

Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết ước đạt 62.955 tỉ đồng (chiếm 78% thu nội địa), đạt 122,9% dự toán và bằng 125,7% so với cùng kỳ.

Các khoản thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đều dự kiến vượt dự toán giao, cho thấy sản xuất kinh doanh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng.

Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất ước đạt 17.170 tỉ đồng bằng 232% dự toán và bằng 311% so với cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến lớn từ dự án Làng Vân của Công ty CP Vinpearl (riêng số thu tiền sử dụng đất của dự án này là 12.449 tỉ đồng).

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 475 tỉ đồng, đạt 118,8% dự toán.

Đà Nẵng thu hơn 17.600 tỉ từ đất và xổ số, riêng Làng Vân đóng góp 12.449 tỉ - Ảnh 3.

Nguồn thu từ hoạt động xổ số của Đà Nẵng ước đạt 475 tỉ đồng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đối với nguồn thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 8.150 tỉ đồng (chiếm 9,2% tổng thu ngân sách trên địa bàn), bằng 111,6% dự toán HĐND TP và trung ương giao. Tăng chủ yếu do tăng số thu của Tập đoàn Trường Hải so với năm 2025.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng - cho biết năm nay thu ngân sách thành phố vượt rất cao. Trong nhiều khoản thu tăng, có 2 khoản thu tăng lớn nhất là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, do thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn.

"Trong 9 tháng đầu năm, thu từ 2 loại là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt 26.839 tỉ đồng, chiếm 41,5% thu nội địa, gấp nhiều lần so với dự toán được giao" - bà Tâm cho biết thêm.

Bên cạnh nguồn thu từ đất, thu từ công - thương nghiệp ngoài quốc doanh, FDI, khu vực doanh nghiệp nhà nước đều tăng…

Đà Nẵng thu hơn 17.600 tỉ từ đất và xổ số, riêng Làng Vân đóng góp 12.449 tỉ - Ảnh 5.Khu đất ‘kim cương’ ở Đà Nẵng ‘trùm mền’ 15 năm có động tĩnh mới

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu đất 84 Hùng Vương (Đà Nẵng), nơi từng triển khai dự án Viễn Đông Meridian bị chấm dứt hoạt động năm 2019, vừa được chấp thuận thí điểm dự án Diamond Square với tổng vốn đầu tư 5.159 tỉ đồng.

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    Chủ đề: làng Vân dự án Làng Vân Đà Nẵng tập đoàn Trường Hải Đà nẵng ngân sách

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