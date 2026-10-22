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Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên tại khu đất 'vàng' đầu đường Trần Phú

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng đang tính phương án đầu tư xây dựng công viên chuyên đề tại khu đất số 2 đường Trần Phú (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên tại khu đất 'vàng' đầu đường Trần Phú - Ảnh 1.

Khu đất số 2 đường Trần Phú, Đà Nẵng được ví là "đất vàng" - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đang triển khai phương án khai thác, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó sẽ đầu tư xây dựng công viên theo chuyên đề tại khu đất số 2 đường Trần Phú, có tổng diện tích 1.750m2.

Qua đó góp phần tạo thêm không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và cộng đồng.

Theo phương án thiết kế, nơi đây được định hướng trở thành không gian cảnh quan đặc sắc, lấy cảm hứng từ những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sông Hàn.

Điểm nhấn trong thiết kế là tổ chức các lớp không gian đồng tâm, mở rộng như những cánh hoa đang nở, hội tụ về sân khấu trung tâm.

Hệ cột ánh sáng được thiết kế vươn cao như những tia pháo hoa, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, góp phần hình thành không gian cảnh quan sinh động, giàu tính thẩm mỹ.

Vào ban ngày, công viên là không gian vườn cộng đồng phục vụ người dân.

Buổi tối, hệ thống chiếu sáng sẽ tạo nên hình ảnh "bông hoa ánh sáng" bên sông Hàn, góp phần tăng sức hấp dẫn cho không gian công cộng ven sông.

Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên tại khu đất 'vàng' đầu đường Trần Phú - Ảnh 3.

Phối cảnh của công viên

Theo cơ quan chức năng, việc đầu tư xây dựng công viên tại khu đất số 2 đường Trần Phú không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư mà còn hướng đến bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo thêm điểm nhấn cho khu vực ven sông Hàn.

Theo ghi nhận, khu đất trên nằm ở vị trí đắc địa ngay đầu đường Trần Phú giao với Đống Đa.

Trước đây, khu đất này được chi nhánh một ngân hàng sử dụng. Sau khi ngân hàng dời đi, khu đất trên mới được hạ giải các công trình, giải phóng mặt bằng…

Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên tại khu đất 'vàng' đầu đường Trần Phú - Ảnh 4.Công viên xuống cấp giữa lòng Đà Nẵng dời thời gian cải tạo

Được ví như 'lá phổi xanh' giữa lòng TP Đà Nẵng, công viên 29-3 được đầu tư hơn 673 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo trong năm 2024. Tuy nhiên, dự án này phải dời thời hạn khởi công sang năm 2025.

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    Chủ đề: sông Hàn công viên đất vàng Đà Nẵng đường Trần Phú

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