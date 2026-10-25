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Đà Nẵng sắp có nhà máy linh kiện máy bay 20 triệu USD

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

ASCO Industries dự kiến đầu tư 20 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay rộng 6.000m² tại Đà Nẵng, với kế hoạch nâng tổng vốn đầu tư lên 100 triệu USD trong tương lai.

Đà Nẵng sắp có nhà máy linh kiện máy bay 20 triệu USD - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và đối tác - Ảnh: UBND TP

Ngày 25-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thông tin trên sau buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng giám đốc điều hành ASCO Industries, bên lề tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại Brussels (Bỉ).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu với đại diện ASCO về lợi thế và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố, trong đó chú trọng thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ASCO Industries là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, chuyên sản xuất các cấu kiện và linh kiện có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy bay.

Đà Nẵng sắp có nhà máy linh kiện máy bay 20 triệu USD - Ảnh 2.

Ban Quản lý Khu công nghiệp cao và các khu công nghiệp thành phố (DSEZA) được giao làm việc với đối tác để triển khai các nội dung - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trên cơ sở thỏa thuận giữa ASCO Industries và Ban Quản lý Khu công nghiệp cao và các khu công nghiệp thành phố (DSEZA) ký kết vào tháng 7-2026, dự kiến ASCO sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay diện tích 6.000m2 với tổng kinh phí 20 triệu USD và mở rộng đến 100 triệu USD trong tương lai.

Buổi làm việc tiếp tục khẳng định nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, từng bước hình thành các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng lớn và tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Theo UBND TP Đà Nẵng, đầu tháng 12-2026, Tổng giám đốc điều hành ASCO Industries sẽ làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để triển khai việc xây dựng nhà máy, và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố đã giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khẩn trương liên hệ, làm việc với ASCO để triển khai các nội dung đã trao đổi và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hoàn thành, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND TP trước ngày 15-11-2026.

Đà Nẵng sắp có nhà máy linh kiện máy bay 20 triệu USD - Ảnh 3.Việt Nam có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay đầu tiên

TTO - Nhà máy đặt tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ có những sản phẩm đầu tiên xuất xưởng vào tháng 1-2019 tới, cung cấp cấu kiện động cơ máy bay đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.


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ĐOÀN CƯỜNG
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    Chủ đề: Ban Quản lý Khu công nghiệp cao linh kiện máy bay brussels Đà Nẵng

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