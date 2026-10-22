Sinfo mở rộng sản xuất rong biển tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Công ty TNHH Thực phẩm Sinfo Việt Nam vừa đưa vào hoạt động nhà máy chế biến rong biển rộng 5.200 m² tại Khu công nghiệp Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Đây là bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới sản xuất quốc tế của Nantong Sinfo Food Co., Ltd. (Trung Quốc).

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, vận hành theo dây chuyền tự động hóa và khép kín - Ảnh: DNCC

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, vận hành theo dây chuyền tự động hóa và khép kín. Các công đoạn từ tuyển chọn nguyên liệu, xử lý, nướng đến đóng gói được kiểm soát đồng bộ nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, vận hành theo dây chuyền tự động hóa và khép kín - Ảnh: DNCC

Sinfo tập trung phát triển các sản phẩm rong biển nướng, rong biển dùng cho sushi, rong biển ăn liền và sản phẩm theo yêu cầu của từng thị trường. Nhà máy được định hướng phục vụ khách hàng tại Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Mỹ và mở rộng thị trường sang các khu vực lân cận.

Sản phẩm rong biển nướng, rong biển dùng cho sushi - Ảnh: DNCC

Tại thị trường quốc tế, công ty mẹ Nantong Sinfo Food (thành lập năm 2013) đã khẳng định uy tín qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ EU, Mỹ và các quốc gia Hồi giáo, sở hữu hệ thống chứng nhận gồm ISO 22000, HACCP, Halal và FDA.

Năm 2026, cơ sở sản xuất của Nantong Sinfo tại Nam Thông tiếp tục đạt chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu BRCGS hạng A+

Nhà máy Natong Sinfo ở Trung Quốc - Ảnh DNCC

Việc đầu tư tại Việt Nam giúp Sinfo đa dạng hóa cơ sở sản xuất, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và mở rộng năng lực đáp ứng đơn hàng quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng nhà máy sẽ trở thành cơ sở chế biến rong biển có năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thực phẩm chế biến tại Việt Nam.

Nhà máy được trang bị máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, vận hành theo dây chuyền tự động hóa và khép kín



