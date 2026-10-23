Hãng bia hàng đầu thế giới dự kiến đầu tư thêm 65 triệu USD vào Huế

Nhà máy bia của Tập đoàn Carlsberg tại phường Phú Bài (TP Huế) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin trên được đăng tải ở trang web chính thức của hãng bia tại Việt Nam.

Cụ thể trong khuôn khổ chuyến thăm Đan Mạch của lãnh đạo Việt Nam từ ngày 19 đến 21-10, Tập đoàn Carlsberg khẳng định tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.

Hãng bia hàng đầu thế giới đầu tư thêm 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài

Một trong những kế hoạch đáng chú ý của Carlsberg tại Việt Nam là dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài tại Huế trong giai đoạn 2026-2031.

Theo định hướng của tập đoàn, khoản đầu tư này sẽ tập trung hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Kế hoạch trên tiếp nối dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8-2025.

Sau khi mở rộng, công suất sản xuất hằng năm của nhà máy tăng hơn 50%, đưa cơ sở này trở thành nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, phát triển mô hình vận hành thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Những kế hoạch này được kỳ vọng củng cố vai trò của Huế trong mạng lưới sản xuất của Carlsberg tại khu vực, đồng thời tạo thêm nền tảng cho hoạt động đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam.

Tập đoàn Carlsberg dự kiến đầu tư thêm 65 triệu USD vào nhà máy bia ở Huế để nhằm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Jacob Aarup-Andersen - Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg - cho biết Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của Carlsberg. Niềm tin của tập đoàn được xây dựng trên hơn ba thập kỷ hiện diện, đầu tư và gắn bó với thị trường Việt Nam.

Theo ông, dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài là minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt những cơ hội tăng trưởng mới.

Mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng

Bên cạnh Huế, Carlsberg cũng định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng trong giai đoạn 2026-2031.

Tập đoàn dự kiến tập trung phát triển thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động vận hành và xây dựng hệ thống logistics hiệu quả, bền vững hơn.

Doanh nghiệp cũng định hướng tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và tăng cường hợp tác với chính quyền, đối tác địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đan Mạch của lãnh đạo Việt Nam, ông Jacob Aarup-Andersen đã trao ý định thư cam kết đầu tư tới Chủ tịch UBND TP Huế và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Động thái này thể hiện định hướng tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng sự phát triển của hai địa phương.