Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi chức năng cảng cá Thọ Quang

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050 định hướng chuyển đổi công năng cảng cá Thọ Quang, nghiên cứu lấn biển tại vịnh Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, phía Nam bán đảo Sơn Trà và một số khu vực khác.

Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi cảng cá Thọ Quang, nghiên cứu lấn biển nhiều khu vực - Ảnh 1.

Cảng cá Thọ Quang sẽ được chuyển đổi công năng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Nhiều người quan tâm quy hoạch đề cập như thế nào đến cảng cá Thọ Quang, nơi được xem là cảng cá lớn nhất miền Trung?

Về định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thủy sản, quy hoạch nêu: Chuyển đổi chức năng cảng cá Thọ Quang, phục vụ cho định hướng phát triển đô thị, du lịch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

Đầu tư trung tâm nghề cá lớn tại khu vực phía Nam gắn với ngư trường Hoàng Sa, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi cảng cá Thọ Quang, nghiên cứu lấn biển nhiều khu vực - Ảnh 2.

Vịnh Đà Nẵng được nghiên cứu để lấn biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngoài ra, trong danh mục chương trình dự án ưu tiên đầu tư có tuyến đường sắt đô thị, tuyến đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng; dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu; dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Chu Lai gắn với trung tâm logistics hàng không; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi cảng cá Thọ Quang, nghiên cứu lấn biển nhiều khu vực - Ảnh 3.

Cảng Liên Chiểu là một trong các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cùng với đó là các tuyến giao thông chiến lược thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây; hệ thống công trình thoát nước, trữ nước, xử lý ngập úng; dự án đầu tư các khu liên hợp xử lý chất thải rắn, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Tổ hợp trung tâm nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp vùng/quốc tế.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và hạ tầng khu vực tài chính tập trung; dự án đầu tư phát triển các khu đô thị lấn biển.

Theo quy hoạch, định hướng phát triển không gian của Đà Nẵng cho thấy hệ thống Trung tâm tài chính quốc tế, thương mại và dịch vụ chất lượng cao tập trung tại lõi đô thị hiện hữu phía Bắc, các khu đô thị lấn biển; với trục phát triển chủ yếu dọc theo tuyến Nguyễn Tất Thành, 2 bên sông Hàn và dải ven biển phía Đông dọc theo trục Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, các trục Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, khu vực An Đồn…

Cũng theo quy hoạch, các khu vực nghiên cứu lấn biển gồm khu vực cảng Liên Chiểu (khoảng 450ha), vịnh Đà Nẵng (khoảng 1.500ha), phía Nam Sơn Trà (khoảng 100ha) và các khu vực có tiềm năng khác ở phía Nam thành phố.

Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi cảng cá Thọ Quang - Ảnh 5.Đà Nẵng quy hoạch khu du lịch Khe Răm 164ha

Khu du lịch Khe Răm thuộc phân khu sinh thái phía Tây, được Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch với quy mô khoảng 164ha.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sông Hàn cảng cá Thọ Quang vịnh Đà Nẵng Đà Nẵng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất