Đà Nẵng quy hoạch chuyển đổi chức năng cảng cá Thọ Quang

Cảng cá Thọ Quang sẽ được chuyển đổi công năng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Nhiều người quan tâm quy hoạch đề cập như thế nào đến cảng cá Thọ Quang, nơi được xem là cảng cá lớn nhất miền Trung?

Về định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thủy sản, quy hoạch nêu: Chuyển đổi chức năng cảng cá Thọ Quang, phục vụ cho định hướng phát triển đô thị, du lịch và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực.

Đầu tư trung tâm nghề cá lớn tại khu vực phía Nam gắn với ngư trường Hoàng Sa, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Vịnh Đà Nẵng được nghiên cứu để lấn biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngoài ra, trong danh mục chương trình dự án ưu tiên đầu tư có tuyến đường sắt đô thị, tuyến đường sắt tốc độ cao và các khu đô thị phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng; dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu; dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Chu Lai gắn với trung tâm logistics hàng không; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại tự do.

Cảng Liên Chiểu là một trong các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cùng với đó là các tuyến giao thông chiến lược thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây; hệ thống công trình thoát nước, trữ nước, xử lý ngập úng; dự án đầu tư các khu liên hợp xử lý chất thải rắn, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Tổ hợp trung tâm nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp vùng/quốc tế.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và hạ tầng khu vực tài chính tập trung; dự án đầu tư phát triển các khu đô thị lấn biển.

Theo quy hoạch, định hướng phát triển không gian của Đà Nẵng cho thấy hệ thống Trung tâm tài chính quốc tế, thương mại và dịch vụ chất lượng cao tập trung tại lõi đô thị hiện hữu phía Bắc, các khu đô thị lấn biển; với trục phát triển chủ yếu dọc theo tuyến Nguyễn Tất Thành, 2 bên sông Hàn và dải ven biển phía Đông dọc theo trục Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, các trục Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, khu vực An Đồn…

Cũng theo quy hoạch, các khu vực nghiên cứu lấn biển gồm khu vực cảng Liên Chiểu (khoảng 450ha), vịnh Đà Nẵng (khoảng 1.500ha), phía Nam Sơn Trà (khoảng 100ha) và các khu vực có tiềm năng khác ở phía Nam thành phố.