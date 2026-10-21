Quy hoạch đô thị Khánh Hòa: Nha Trang là trung tâm hành chính, mở rộng đô thị Cam Lâm vào năm 2040

Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa ở số 1 Trần Phú (phường Nha Trang) vừa khánh thành hồi tháng 1-2026 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Mở rộng đô thị Cam Lâm vào năm 2040

Theo quy hoạch, năm 2026 - 2027, Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại 1, gồm 15 đô thị. Trong đó, các đô thị loại 2 gồm: Nha Trang (Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang); Phan Rang - Tháp Chàm (Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh); Cam Ranh (Cam Linh, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Ba Ngòi và Nam Cam Ranh).

Đến năm 2030, Khánh Hòa là đô thị loại 1, là thành phố trực thuộc Trung ương. Lúc này, TP có hệ thống gồm 21 đô thị; trong đó 5 đô thị định hướng loại 2 là Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm (xã Cam Lâm) và 16 đô thị loại 3 là Diên Khánh, Vạn Ninh, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Tu Bông, Tô Hạp, Khánh Vĩnh, Phước Dân, Tân Sơn, Trường Sa, Cà Ná, Vĩnh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Lâm Sơn và Bác Ái Đông.

Đến năm 2040, Khánh Hòa sẽ hoàn thiện hệ thống 5 đô thị loại 2. Trong đó, đô thị Cam Lâm mở rộng Suối Dầu, Cam Hiệp và Cam An; các đô thị phát triển đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao của thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đô thị Phước Dân, Tân Sơn, Cà Ná, Vĩnh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Lâm Sơn và Bác Ái Đông được tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại 3.

Đến năm 2050, Khánh Hòa sẽ phát triển hoàn chỉnh hệ thống 21 đô thị loại 2, loại 3 và đặc khu theo 3 phân vùng.

Trong đó, vùng kinh tế biển động lực phía đông gồm 5 đô thị loại 2, gồm Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Cam Ranh, Ninh Hòa, Cam Lâm và 9 đô thị loại 3 là Vạn Ninh, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Tu Bông, Thuận Nam, Cà Ná, Vĩnh Hải, Phước Dân, Thuận Bắc.

Lúc này, vùng nông, lâm nghiệp, sinh thái núi phía tây sẽ có 6 đô thị là Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Tô Hạp (Khánh Sơn), Tân Sơn, Lâm Sơn và Bác Ái Đông và 1 đặc khu Trường Sa.

Về định hướng phát triển, Ninh Hòa là đô thị công nghiệp - dịch vụ hậu cần logistics với diện tích dự kiến khoảng 1.178,9km² (chưa bao gồm diện tích dự kiến lấn biển).

Nha Trang được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Đô thị Nha Trang là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; trung tâm du lịch, thương mại - tài chính, dịch vụ hàng hải; đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế. Dự kiến đô thị Nha Trang sẽ có tổng diện tích khoảng 259,35km² (chưa bao gồm diện tích dự kiến lấn biển).

Cam Ranh được định hướng là đô thị dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng; đầu mối giao thông quốc tế vùng và khu vực; có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Thủ tướng định hướng đến năm 2040, đô thị Cam Lâm sẽ mở rộng, trở thành đô thị loại 2 và sẽ mở rộng về hướng Suối Dầu, Cam Hiệp và Cam An hiện hữu. Lúc này, đô thị Cam Lâm dự kiến có tổng diện tích khoảng 561,49km², quy mô dân số đến 2050 khoảng 830.000 - 840.000 người.

Cam Lâm tương lai sẽ là đô thị sân bay tầm quốc tế, thông minh, sáng tạo mang tầm quốc gia và tương tác tiệm cận quốc tế. Còn Phan Rang - Tháp Chàm được xác định là đô thị văn hóa, du lịch, công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, đến 2040, Khánh Hòa sẽ có 16 đô thị loại 3. Trong đó, các đô thị loại 3 ở phía đông sẽ đóng vai trò liên kết, bổ trợ kinh tế nội vùng về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, năng lượng. Các đô thị loại 3 ở phía tây sẽ là các trung tâm hành chính văn hóa, động lực phát triển của đô thị và vùng nông thôn, phát triển đô thị sinh thái, nông lâm nghiệp.

Đến năm 2040 sẽ mở rộng đô thị Cam Lâm về hướng Suối Dầu, Cam Hiệp và Cam An - Ảnh: XUÂN HOÁT



Khu vực Ninh Thuận cũ là trung tâm hạt nhân, cực tăng trưởng kinh tế mới

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Khánh Hòa phải kiểm soát chặt việc phát triển đô thị, công nghiệp, khai thác khoáng sản, lấn biển và các hoạt động có nguy cơ tác động lớn đến môi trường.

Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; quản lý, bảo vệ các khu vực biên giới, biển đảo, khu vực quân sự, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng định hướng Khu kinh tế Vân Phong phải kế thừa các định hướng chính tại điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã duyệt; bổ sung quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn ngắn hạn.

Khu vực phía nam là cực tăng trưởng mới, là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Vùng kinh tế phía nam tỉnh (khu vực Ninh Thuận trước đây) gồm xã Ninh Phước, một phần các xã Phước Dinh, Thuận Nam, Cà Ná và một phần phường Phan Rang; có quy mô khoảng 43.900ha.

Đây được xác định là cực tăng trưởng mới của tỉnh Khánh Hòa, tập trung các ngành công nghiệp chiến lược như điện hạt nhân, năng lượng sạch, trung tâm năng lượng, sản xuất thiết bị năng lượng, công nghiệp công nghệ cao và logistics. Bảo đảm yêu cầu về bán kính an toàn, hành lang bảo vệ công trình và dự trữ quỹ đất phục vụ mở rộng trong tương lai.

Riêng khu vực phát triển nhà máy điện hạt nhân tại 2 xã Vĩnh Hải và Phước Dinh được xác định là đất năng lượng, thực hiện theo dự án riêng, phải đảm bảo quy mô đất đai xây dựng, phạm vi ranh giới.

Khu vực này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Khánh Hòa chú trọng bảo vệ môi trường theo quy định, tuân thủ và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.