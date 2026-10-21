Đà Nẵng quy hoạch 30 đô thị, có cả khu lấn biển

Khu vực trung tâm Đà Nẵng hiện nay - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Quy hoạch Đà Nẵng theo cấu trúc "3 vùng, 3 cực, 2 trục, 4 hành lang"

Theo quy hoạch, Đà Nẵng phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, với cấu trúc "3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang", gồm:

3 vùng phát triển: vùng ven biển phía Đông, tập trung kinh tế công nghiệp, dịch vụ và đô thị; vùng trung du, miền núi phía Tây, tập trung sinh thái, nông nghiệp và di sản; vùng biển phía Đông, quần đảo Hoàng Sa và các hải đảo khác.

3 cực phát triển: cực phía Bắc gồm khu vực đô thị Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng, Điện Bàn, Hội An, các khu đô thị lấn biển, tập trung dịch vụ, tài chính, du lịch, công nghiệp công nghệ cao và logistics.

Cực phía Nam gồm Chu Lai, Tam Kỳ, Núi Thành, tập trung công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cực liên kết Nam Hội An gồm Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, tập trung phát triển đô thị mới, du lịch, thương mại.

2 trục liên kết Bắc - Nam: gồm trục phía Đông gắn với các hệ thống giao thông quốc gia kết nối với Huế và Quảng Ngãi.

Trục phía Tây gắn với đường Đông Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh, tuyến đường mới phía Tây thành phố, kết nối các khu vực miền núi, cửa khẩu, Tây Nguyên và Huế.

4 hành lang Đông - Tây, gồm: Quốc lộ 40B kết nối phát triển đô thị, đồng bằng với miền núi, vùng căn cứ cách mạng, vùng trung du, dược liệu.

Quốc lộ 14E, 14H và tuyến đường Hồ Chí Minh qua Khâm Đức nối với cửa khẩu quốc tế Bờ Y: là trục giao lưu với Tây Nguyên, Nam Lào và Bắc Campuchia.

Quốc lộ 14D nối với cửa khẩu Nam Giang, thúc đẩy giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Quốc lộ 14G kết nối vùng Đông với cửa khẩu Tây Giang.

Đến năm 2050, toàn thành phố có khoảng 30 đô thị

Vịnh Đà Nẵng được nghiên cứu để lấn biển - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Quy hoạch định hướng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trên toàn thành phố, hướng tới đô thị đặc biệt trong giai đoạn tầm nhìn.

Đến năm 2050, Đà Nẵng dự kiến có khoảng 30 đô thị, gồm 23 đô thị hiện hữu, 7 đô thị mới hình thành từ đơn vị hành chính cấp xã.

Đô thị loại II, gồm 4 đô thị:

Đô thị Đà Nẵng (vùng lõi hiện hữu và các khu đô thị lấn biển) đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt.

Đây là trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, thương mại tự do, dịch vụ tài chính ngân hàng, logistics có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Đồng thời là trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghệ, đổi mới sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên; là đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng của vùng, quốc gia, quốc tế…

Diện tích tự nhiên khoảng 67.737ha (chưa gồm diện tích các khu vực lấn biển khoảng 2.050ha), dân số đến năm 2050 khoảng 2.260.000 người (chưa bao gồm khoảng 400.000 người tại các đô thị lấn biển).

Đô thị Tam Kỳ là trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục với vai trò đô thị động lực thuộc cực phát triển khu vực phía Nam; hỗ trợ dịch vụ cho Khu kinh tế mở Chu Lai.

Diện tích tự nhiên khoảng 9.396ha. Dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 275.000 người.

Đô thị Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản: Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn; là trung tâm về du lịch, văn hóa, nghỉ dưỡng và lễ hội cấp quốc gia, quốc tế.

Đô thị Điện Bàn gắn kết với đô thị Đà Nẵng và Hội An, phát triển theo hướng sinh thái, bền vững; tập trung kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, dịch vụ, thương mại.

Đô thị loại III gồm 26 đô thị. Trong đó 11 đô thị hiện hữu: Núi Thành, Hòa Tiến, Thạnh Mỹ, Prao, Trung Phước, Tak Pỏ, Atiêng, Tiên Kỳ, Tân Bình, Khâm Đức, Trà My.

8 đô thị mở rộng: Hòa Vang, Bà Nà, Chiên Đàn, Nam Phước, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Xuân Phú.

7 đô thị mới: Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Tây Hồ, Vu Gia, Hoàng Sa.

Đề xuất quy hoạch Đà Nẵng theo mô hình 'thành phố 20 phút' Đây là ý tưởng được đưa ra tại Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075. Đại biểu cho rằng cần phải xác định trung tâm hành chính TP Đà Nẵng mới đặt ở đâu.



