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Đà Nẵng đã xử lý 1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Tại buổi họp báo ngày 23-10, UBND TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đà Nẵng đã xử lý 1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất - Ảnh 1.

Đà Nẵng đã rà soát 13/13 dự án trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đáng chú ý, liên quan việc tháo gỡ các dự án theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147, Đà Nẵng đã phê duyệt 4 đợt gồm 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai theo từng đợt.

Kết quả đến nay đã hoàn thành xử lý 206 dự án tồn đọng, kéo dài; tiếp nhận hồ sơ của 113 dự án; điều chỉnh 206 trường hợp về thời hạn sử dụng đất 50 năm và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục xử lý 145 dự án còn lại, hoàn thiện danh mục bổ sung và tham mưu đưa thêm 5 dự án vào diện áp dụng Nghị quyết số 29 để tiếp tục tháo gỡ.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, về kết quả tháo gỡ các dự án theo Kết luận số 77, Nghị quyết số 170 trên địa bàn đã đạt 97,6%, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách mới của Trung ương.

Đà Nẵng đã xử lý 1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất - Ảnh 2.

Hiện trạng khu đô thị quốc tế Đa Phước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến nay đã hoàn thành xử lý 1.313/1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất; hoàn thành 16/16 phương án xác định lại giá đất; rà soát 13/13 dự án trên bán đảo Sơn Trà; giải quyết nghĩa vụ tài chính cho 213 nhà đầu tư thứ cấp; hoàn thành kiểm tra 660/669 dự án, khu đất chậm đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo tìm hiểu, liên quan đại dự án Đa Phước nêu trên, UBND phường Hải Châu (Đà Nẵng) đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. 

Tổng diện tích khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 1.707.462m2.

Sau điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án này có vốn đầu tư của hơn 54.787 tỉ đồng.

Đà Nẵng đã xử lý 1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất - Ảnh 4.Đà Nẵng sẽ xây dựng công viên tại khu đất 'vàng' đầu đường Trần Phú

Đà Nẵng đang tính phương án đầu tư xây dựng công viên chuyên đề tại khu đất số 2 đường Trần Phú (phường Hải Châu, Đà Nẵng).


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    Chủ đề: dự án Bán đảo sơn trà UBND phường Hải Châu Đà Nẵng Đà nẵng vi phạm

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