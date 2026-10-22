Khu đất ‘kim cương’ ở Đà Nẵng ‘trùm mền’ 15 năm có động tĩnh mới

Khu đất 84 Hùng Vương (bên trái ảnh) đã bỏ hoang nhiều năm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng có thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Theo đó có 2 dự án được chấp thuận thí điểm (theo nghị quyết số 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất - PV).

Dự án thứ nhất là Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square, do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng thực hiện, tại số 84 đường Hùng Vương (phường Hải Châu).

Dự án có diện tích 11.170,6m², tổng mức đầu tư 5.159 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ quý 2-2026 đến quý 4-2030.

Dự án thứ hai là Tổ hợp chung cư cao cấp và trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast, do Công ty cổ phần Sapphire Coast thực hiện tại khu C, vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô (phường Liên Chiểu).

Dự án có diện tích 8.719,7m², tổng mức đầu tư 2.200 tỉ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cả hai dự án đều thuộc trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất.

Theo UBND TP Đà Nẵng, thông báo là căn cứ để các tổ chức và cơ quan nhà nước liên quan triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án thí điểm.

Theo ghi nhận, khu đất tại 84 Hùng Vương (Đà Nẵng) ở vị trí vô cùng đắt giá, giữa trung tâm Đà Nẵng. Trước đây, tại khu đất này triển khai dự án Viễn Đông Meridian. Dự án có tiến độ thực hiện trong vòng 36 tháng, dự kiến hoạt động vào quý 2-2011. Vậy nhưng sau đó chủ đầu tư nhiều lần xin giãn tiến độ, gia hạn thời gian sử dụng đất.

Đến năm 2019, UBND TP Đà Nẵng có thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian. Khu đất đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất qua Công ty TNHH MTV Kinh Bắc Đà Nẵng để triển khai dự án đầu tư mới.