Từ sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng đến sổ điện tử

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) luôn được người dân quan tâm, dẫu hình thức và nội dung có nhiều thay đổi theo quy định của pháp luật qua các thời kỳ.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ về hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027, các bộ ngành, địa phương cả nước đang gấp rút đẩy mạnh công tác xây dựng dữ liệu đất đai.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa nền tảng đối với quản lý nhà nước về đất đai và tiến trình chuyển đổi số. Một trong những mục tiêu khi hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp lên nền tảng định danh điện tử VNeID, giúp tăng cường công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Lịch sử quy định pháp luật về đất đai, nhà ở đã trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của người dân cũng được thay đổi qua các mẫu giấy/sổ khác nhau.

Từ năm 1993 trở đi, cả nước sử dụng mẫu thống nhất là sổ đỏ, bìa màu đỏ. Và đến hiện nay là sổ hồng. Còn trước thời điểm 1993, rất nhiều loại "sổ trắng" (Bằng khoán điền thổ; Văn tự đoạn mãi bất động sản; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời; Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính; Sổ mục kê, sổ kiến điền; đăng ký ruộng đất 299/TTg...) có giá trị như sổ hồng.

Luật Đất đai 2024 hiện hành đã đặt ra cơ sở pháp lý cho sổ hồng điện tử (cụ thể hóa tại điều 50, Nghị định 101/2024). Mẫu sổ hồng hiện nay cũng có mã QR để quản lý thông tin giấy chứng nhận.

Và sắp tới khi quá trình số hóa hoàn tất thì sổ hồng bằng giấy sẽ lùi vào dĩ vãng thay cho các mã vạch/mã QR/chứng chỉ điện tử về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Lịch sử thay đổi của sổ hồng qua các thời kỳ - Đồ họa: NGỌC THÀNH