Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Đó là một trong những quy định đáng chú ý trong Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật quy định doanh nghiệp thuộc nhóm này có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn không quá 150 tỉ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 400 tỉ đồng.

Khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế từ chuyển nhượng vốn, cổ phần

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027 sẽ thiết lập nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ thuế, tín dụng, mặt bằng sản xuất đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, chính sách ưu đãi thuế được thiết kế theo hướng phân nhóm doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Theo quy định trong luật, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng, hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ, được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, luật quy định được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về công nghệ cao.

Không chỉ ưu đãi thuế trực tiếp, luật còn mở rộng chính sách hỗ trợ về kế toán. Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: QUỐC HỘI

Một trong những nhóm được hưởng chính sách ưu đãi đáng chú ý là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể, luật quy định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật.

Giảm tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành - Ảnh: QUỐC HỘI

Không chỉ tập trung vào ưu đãi thuế, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp nhằm giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo thuộc diện quy định.

Khoản hỗ trợ này được thực hiện thông qua hình thức Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư hoặc cấp phiếu hỗ trợ (voucher) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thanh toán phần chi phí được hỗ trợ tiền thuê lại đất.

Luật cũng quy định chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo được hỗ trợ đầu tư phải dành một phần diện tích đất đã đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, thuê lại; ưu tiên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Trong lĩnh vực mua sắm công, các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp sử dụng ngân sách nhà nước có giá gói thầu không quá 20 tỉ đồng được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức phải dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hằng năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, không bao gồm gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế.

Hỗ trợ không nên trở thành bao cấp quá mức Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu một trong những nội dung được quan tâm là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập. Theo ông Tùng, có ý kiến đề nghị tính thời gian miễn thuế từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế, thay vì tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Một số đề xuất khác muốn kéo dài thời gian miễn thuế lên 5 năm đối với hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tại địa bàn đặc biệt khó khăn; đồng thời nghiên cứu giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Giải trình nội dung này, Chính phủ đề nghị giữ chính sách miễn thuế trong 3 năm kể từ khi doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Theo Chính phủ, chính sách cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ giai đoạn khởi nghiệp - thời điểm khó khăn nhất về vốn, thị trường và dòng tiền. Tuy nhiên, hỗ trợ không nên trở thành bao cấp quá mức mà phải tạo động lực để doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời bảo đảm hài hòa với khả năng cân đối ngân sách.



Chủ tịch Quốc hội: Không gây khó khăn, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần làm thế nào để không gây khó khăn, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp này có đất phát triển, có cơ hội tồn tại và lớn mạnh.



