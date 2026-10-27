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TP.HCM cho thuê hơn 1,2 triệu m² đất để làm dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2

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ÁI NHÂN
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ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước thuê hơn 1,2 triệu m² đất tại xã Hiệp Phước để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2.

TP.HCM cho thuê hơn 1,2 triệu m² đất để triển khai dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Hiệp Phước gắn liền với Cảng Hiệp Phước sẽ khai thác thế mạnh hạ tầng công nghiệp - cảng biển - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, UBND TP.HCM quyết định cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước thuê diện tích 1.203.870m² đất tại xã Hiệp Phước theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Thời hạn thuê đất đến 23-9-2058, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Trong tổng diện tích đất thuê, có 854.740m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng; 24.945m² đất bãi xe và 324.184m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung, gồm đất cây xanh cảnh quan, cách ly; đất mặt nước sông, rạch, hồ điều hòa và đất giao thông.

Về chính sách tiền thuê đất, đối với 879.686m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng và bãi xe, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước được miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và 11 năm tiếp theo sau khi kết thúc thời gian miễn trong giai đoạn xây dựng cơ bản, theo quy định.

Đối với phần đất còn lại, công ty không phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã Hiệp Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa theo đúng ranh giới, diện tích được cho thuê.

Chủ trì, phối hợp cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan rà soát, xác định đầy đủ điều kiện áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất; thời gian, thời điểm bắt đầu được miễn; việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các diện tích đất đã được cho thuê trước đây.

Đồng thời thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng quy định.

TP.HCM cho thuê hơn 1,2 triệu m² đất để triển khai dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 - Ảnh 2.

Cảng Hiệp Phước góp phần hỗ trợ thế mạnh vận tải, logistics cho Khu công nghiệp Hiệp Phước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, các khoản thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Song song đó, bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn đầu tư và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án theo đúng tiến độ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố cũng được giao theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được phê duyệt và việc thực hiện các nội dung, điều kiện, nghĩa vụ của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

TP.HCM cho thuê hơn 1,2 triệu m² đất để triển khai dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 - Ảnh 4.Ông Đặng Minh Thông: Xã Hiệp Phước có nhiều cơ hội bứt phá từ lợi thế cảng biển, hạ tầng

Sáng 18-8, xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Tham dự đại hội có ông Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

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ÁI NHÂN - KỲ PHONG
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    Chủ đề: UBND TP.HCM khu công nghiệp Hiệp Phước Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thuê đất xã Hiệp Phước

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