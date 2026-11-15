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Chính phủ quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành nghị định 405 của Chính phủ quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Công chức phục vụ người dân ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành nghị định 405 quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm

Một trong những nguyên tắc xác định, quản lý biên chế công chức là thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức và tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Xác định biên chế công chức phù hợp với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính và định mức biên chế công chức theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Bảo đảm sử dụng đúng, hiệu quả biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao.

Nghị định quy định các căn cứ xác định biên chế công chức gồm vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

Biên chế công chức còn được xác định trên căn cứ của việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

Thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức

Nghị định nêu rõ căn cứ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế trình, cấp có thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, địa phương.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ quyết định giao tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ (bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện).

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm của từng bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm (không bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện) đối với từng bộ trước ngày 1-10 của năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu bộ ban hành quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31-10 của năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng số biên chế công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý biên chế của địa phương quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng địa phương trước ngày 1-10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm trước ngày 15-10 của năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng biên chế công chức được giao.

UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương cấp xã trong tổng biên chế công chức được HĐND cấp tỉnh quyết định trước ngày 31-10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Theo nghị định, những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 1-4-1993, đang làm các công việc tại vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, cấp tỉnh, cấp xã thì vẫn thuộc biên chế công chức theo quy định tại nghị định này.

Trên cơ sở quy định tại nghị định này, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quản lý, sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.

Chính phủ quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức - Ảnh 3.Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chi tiết tỉ lệ ngạch công chức trong các cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn chi tiết về xác định cơ cấu, tỉ lệ ngạch công chức trong các cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

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    Chủ đề: công chức Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biên chế Bộ nội vụ Chính phủ

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