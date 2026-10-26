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Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM kiến nghị được tăng biên chế

tác giả
BÁ SƠN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Ngày 26-10, tổ công tác Thành ủy TP.HCM do ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - khảo sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế và nhu cầu biên chế gắn với vị trí việc làm tại phường Dĩ An.

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM kiến nghị được tăng biên chế - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - kết luận buổi khảo sát tại Đảng ủy phường Dĩ An - Ảnh: BÁ SƠN

Theo Đảng ủy phường Dĩ An, phường có đặc thù quy mô dân số lớn nhất TP.HCM, hiện trên 256.000 người, phân bổ trên 28 khu phố. Trong đó tỉ lệ người tạm trú tới hơn 60%. 

Phường Dĩ An cũng là trung tâm công nghiệp, thương mại với 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp, có hơn 5.100 doanh nghiệp, hơn 16.500 hộ kinh doanh.

Với những đặc thù như trên đã tạo áp lực lớn lên công tác quản lý an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính… Một số vị trí việc làm chuyên môn như quản lý đất đai, xây dựng, tài chính kế toán, công nghệ thông tin… bị quá tải, cần được bổ sung số lượng biên chế phù hợp để giải quyết công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tại buổi khảo sát, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TP.HCM và các cơ quan liên quan đã phát biểu để cùng làm rõ, ghi nhận tình hình quản lý, sử dụng biên chế và xem xét kiến nghị nhu cầu biên chế gắn với vị trí việc làm của phường Dĩ An.

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM kiến nghị được tăng biên chế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đông - Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An - báo cáo với tổ công tác - Ảnh: BÁ SƠN

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực của Đảng ủy phường Dĩ An. Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo các kiến nghị, ý kiến được nêu ra tại buổi khảo sát để tham mưu tới cơ quan có thẩm quyền. 

Về nhu cầu biên chế, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đề nghị Đảng ủy phường Dĩ An cần rà soát, nghiên cứu kỹ từng vị trí việc làm, trong đó ngoài số lượng cán bộ, còn cần rà soát cách quản trị, phối hợp để nâng cao hiệu quả công việc, để xác định nhu cầu biên chế phù hợp.

Chia sẻ với cấp phường, xã, đặc biệt với phường Dĩ An có dân số nhiều nhất TP.HCM nên áp lực công việc lớn, nhưng trên tinh thần phải hết sức chắt chiu về số lượng biên chế. Phường Dĩ An cần nghiên cứu để đề xuất thành phố đối với những vị trí việc làm có thể áp dụng hình thức khoán hợp đồng, hoặc thuê dịch vụ ở ngoài, để giảm nhu cầu tăng biên chế.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò của cán bộ viên chức, cải tiến cách quản trị, áp dụng số hóa… nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả làm việc. Đối với công chức, viên chức phường không chỉ cần đạt điều kiện về bằng cấp, mà phải có đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để xử lý đòi hỏi công việc, đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM kiến nghị được tăng biên chế - Ảnh 3.

Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam phát biểu - Ảnh: BÁ SƠN

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    Chủ đề: Dĩ An TP.HCM Ông Lê Quốc Phong biên chế

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