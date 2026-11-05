TP.HCM chia 168 xã, phường thành 4 nhóm để tính nhu cầu biên chế

168 xã, phường, đặc khu TP.HCM được chia 4 nhóm để xác định nhu cầu biên chế - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM đã phân 168 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 nhóm gồm đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng và miền núi để đánh giá đặc điểm, tính chất và khối lượng công việc tại từng địa phương.

Việc phân nhóm được thực hiện theo kết luận 107 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương. Khi xác định nhu cầu nhân lực, các yếu tố được xem xét gồm địa giới hành chính, quy mô và trình độ phát triển, mức độ phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa.

Theo kết quả rà soát, nhóm đô thị đặc biệt có 104 phường. Các phường này được phân loại đơn vị hành chính loại I, dự kiến đạt mức quy định về trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II theo Nghị quyết 111.

Đây là những địa bàn thuộc lõi hoặc phụ cận đô thị đặc biệt, có mật độ dân cư cao, dân số tạm trú, vãng lai lớn; tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Nhóm đô thị gồm 38 phường, xã, trong đó có 9 phường được phân loại đơn vị hành chính loại I và 29 xã đang xây dựng đề án chuyển thành phường. Trong 9 phường loại I, có 4 phường chưa đạt mức quy định về trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II và 5 phường cần đánh giá lại theo Nghị quyết 111.

Các địa bàn nhóm này có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung khu công nghiệp, khu dịch vụ, chịu áp lực về đất đai, xây dựng, hạ tầng, giao thông và môi trường.

Nhóm đồng bằng có 24 xã, gồm 12 xã loại I và 12 xã loại II. Đây là những địa phương có đặc trưng về sản xuất nông nghiệp, làng nghề, dịch vụ nông thôn, hợp tác xã, cụm công nghiệp nhỏ, du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới.

Nhóm miền núi gồm xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Xã Thạnh An được phân loại đơn vị hành chính loại II, còn Côn Đảo loại I. Cả hai có vị trí biệt lập, dân cư thưa, đặc điểm biển đảo và chi phí phục vụ cao, phù hợp với đặc trưng nhận diện của nhóm miền núi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

UBND TP.HCM xác định kết quả phân nhóm là cơ sở đánh giá yêu cầu về nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc của chính quyền cấp xã, phục vụ rà soát vị trí việc làm và giải trình nhu cầu nhân lực.

Việc phân nhóm này không thay thế kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã và kết quả đánh giá trình độ phát triển đô thị theo Nghị quyết 111.

Không lấy biên chế hiện có làm căn cứ trực tiếp Theo kế hoạch triển khai kết luận 107 của Bộ Chính trị, UBND TP.HCM yêu cầu xác định vị trí việc làm và nhu cầu biên chế dựa trên chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, sản phẩm, tần suất, mức độ phức tạp và thời gian xử lý công việc. Số người đang làm việc hoặc biên chế được giao không được dùng làm căn cứ trực tiếp. Mỗi vị trí việc làm cũng không mặc định tương ứng một người hay một biên chế. Việc tăng biên chế phải có cơ sở rõ ràng, được kiểm chứng và cấp có thẩm quyền xem xét.