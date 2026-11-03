TP.HCM chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh: Ngập nước, giá gom rác

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh, dư luận quan tâm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chỉ đạo này của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa được Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt và đề nghị các đơn vị cần tập trung giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, cán bộ và doanh nghiệp.

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở Báo cáo số 139 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về tình hình dư luận xã hội nổi bật tháng 10-2026.

Cụ thể về tình trạng ngập nước, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp các địa phương công bố danh sách những điểm thường xuyên ngập do mưa lớn kết hợp triều cường.

Các đơn vị cần nạo vét, khơi thông dòng chảy, vớt rác trước những đợt mưa lớn, hướng dẫn đường đi thay thế và cảnh báo kịp thời cho người dân; đẩy nhanh tiến độ, công khai kết quả khắc phục tại các dự án thoát nước, chống ngập ở khu vực trọng điểm.

Khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo Luật Phát triển đô thị, nhất là để tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông.

Đối với giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm công khai cách tính giá, các khoản chi phí và đối tượng áp dụng (theo quyết định số 65); tiếp nhận phản ánh của hộ ít người, hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh nhỏ.

Đồng thời yêu cầu kiểm tra chất lượng thu gom rác, bảo đảm tương xứng với mức tiền người dân đóng.

Về thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, Sở Nội vụ và các địa phương được giao rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận, hộ tịch và dịch vụ công trực tuyến.

Khắc phục tình trạng người dân phải xuất trình lại giấy tờ, thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu định danh điện tử. Tại bộ phận một cửa cần bố trí người hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và người gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ số.

Đối với tài xế công nghệ, Sở Nội vụ sẽ rà soát trách nhiệm của các doanh nghiệp nền tảng đối với tài xế xe hai bánh, người giao hàng. Các doanh nghiệp cần công khai cách tính cước, tỉ lệ chiết khấu, quy trình khóa tài khoản và nghiên cứu lộ trình tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp…

Một nội dung khác là rà soát phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức theo Nghị định 381/2026. Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị làm rõ đối tượng, mức phụ cấp và điều kiện hưởng phần chênh lệch, tránh cách hiểu rằng toàn bộ cán bộ, công chức cấp xã tại thành phố chỉ được hưởng phụ cấp công vụ 25%.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030 dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu và minh bạch các khoản thu đầu năm học.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường đối thoại, giải thích chính sách và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị cho người dân, không để vướng mắc kéo dài thành điểm nóng. Các đơn vị phải báo cáo kết quả về UBND TP.HCM trước ngày 25 hằng tháng.