Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

TP.HCM chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh: Ngập nước, giá gom rác

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, giải quyết những vấn đề người dân, doanh nghiệp phản ánh, trong đó có tình trạng ngập nước, giá thu gom rác, thủ tục đất đai, phụ cấp cán bộ.

TP.HCM chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh: ngập nước, giá gom rác - Ảnh 1.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh, dư luận quan tâm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chỉ đạo này của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa được Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt và đề nghị các đơn vị cần tập trung giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, cán bộ và doanh nghiệp.

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở Báo cáo số 139 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về tình hình dư luận xã hội nổi bật tháng 10-2026.

Cụ thể về tình trạng ngập nước, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp các địa phương công bố danh sách những điểm thường xuyên ngập do mưa lớn kết hợp triều cường.

Các đơn vị cần nạo vét, khơi thông dòng chảy, vớt rác trước những đợt mưa lớn, hướng dẫn đường đi thay thế và cảnh báo kịp thời cho người dân; đẩy nhanh tiến độ, công khai kết quả khắc phục tại các dự án thoát nước, chống ngập ở khu vực trọng điểm. 

Khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo Luật Phát triển đô thị, nhất là để tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông.

Đối với giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm công khai cách tính giá, các khoản chi phí và đối tượng áp dụng (theo quyết định số 65); tiếp nhận phản ánh của hộ ít người, hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh nhỏ.

Đồng thời yêu cầu kiểm tra chất lượng thu gom rác, bảo đảm tương xứng với mức tiền người dân đóng.

Về thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, Sở Nội vụ và các địa phương được giao rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận, hộ tịch và dịch vụ công trực tuyến.

Khắc phục tình trạng người dân phải xuất trình lại giấy tờ, thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu định danh điện tử. Tại bộ phận một cửa cần bố trí người hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và người gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ số.

Đối với tài xế công nghệ, Sở Nội vụ sẽ rà soát trách nhiệm của các doanh nghiệp nền tảng đối với tài xế xe hai bánh, người giao hàng. Các doanh nghiệp cần công khai cách tính cước, tỉ lệ chiết khấu, quy trình khóa tài khoản và nghiên cứu lộ trình tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp…

Một nội dung khác là rà soát phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức theo Nghị định 381/2026. Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị làm rõ đối tượng, mức phụ cấp và điều kiện hưởng phần chênh lệch, tránh cách hiểu rằng toàn bộ cán bộ, công chức cấp xã tại thành phố chỉ được hưởng phụ cấp công vụ 25%.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030 dành cho công nhân, người lao động thu nhập thấp; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu và minh bạch các khoản thu đầu năm học.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường đối thoại, giải thích chính sách và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị cho người dân, không để vướng mắc kéo dài thành điểm nóng. Các đơn vị phải báo cáo kết quả về UBND TP.HCM trước ngày 25 hằng tháng.

TP.HCM chỉ đạo xử lý hàng loạt vấn đề dân sinh: ngập nước, giá gom rác - Ảnh 3.TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, khen thưởng người làm tốt

TP.HCM phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao hằng năm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. HCM Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM ngập nước triều cường tiền rác

    Dòng sự kiện: Luật phát triển đô thị

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất