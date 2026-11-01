TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, khen thưởng người làm tốt

TP.HCM phát động cuộc đua giải ngân 100% vốn đầu tư công giai đoạn năm 2026-2030. Trong ảnh là khu vực nút giao An Phú, đầu đường Lương Định Của - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án" giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, TP.HCM xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, tiến độ giải ngân cụ thể cho từng công trình, dự án, theo dõi theo tháng, quý và cả năm, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao hằng năm.

Kết quả giải ngân được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

TP.HCM yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chủ động xử lý hoặc đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các vướng mắc cần được rà soát gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, nguồn vật liệu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phối hợp giải quyết hồ sơ, không để tồn đọng, kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án.

Phong trào thi đua được tổ chức từ ngày ban hành kế hoạch đến hết năm 2030. Đối tượng gồm các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu; chủ đầu tư, đơn vị thi công và cá nhân liên quan. Các hộ gia đình có đất, tài sản thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng cũng thuộc đối tượng thi đua.

Theo kế hoạch, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả trong đẩy nhanh giải ngân hoặc giải phóng mặt bằng được xem xét khen thưởng.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư được giao vốn, một trong các tiêu chuẩn khen thưởng cấp thành phố là giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn hằng năm, kể cả vốn giao bổ sung, đồng thời có mô hình, giải pháp đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Với hộ gia đình có đất thu hồi, tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi dự án, tiêu chuẩn khen thưởng gồm gương mẫu chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đúng hoặc trước thời hạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án.

Phong trào sẽ được sơ kết vào quý 3-2028 và tổng kết vào quý 1-2031. Hằng năm, kết quả được lồng ghép vào báo cáo tổng kết thi đua, làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu.