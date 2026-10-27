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TP.HCM dự kiến chi 54 tỉ đồng cho chính sách thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt, cứu người

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM đề xuất dành 54,1 tỉ đồng mỗi năm cho chính sách thưởng thành tích đặc biệt. Người dân dũng cảm cứu, sơ tán hoặc bảo vệ từ 5 người trở lên có thể được thưởng 10 triệu đồng.

TP.HCM dự kiến chi 54 tỉ đồng cho chính sách thưởng thành tích đặc biệt, cứu người - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen tuyên dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm chiều 27-5 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

UBND TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách thưởng để tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thành phố. Dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua trong năm 2026.

Theo dự thảo, tập thể ngoài lực lượng chức năng, người dân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, của Nhà nước được đề xuất thưởng nếu số người được cứu, sơ tán hoặc bảo vệ từ 5 người trở lên; hoặc giá trị tài sản, công trình, mức độ thiệt hại được ngăn ngừa, hạn chế từ 1 tỉ đồng trở lên.

Mức thưởng đề xuất là 20 triệu đồng đối với tập thể, 15 triệu đồng đối với hộ gia đình và 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Với lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đơn vị chủ công có thành tích đặc biệt xuất sắc, cứu, sơ tán hoặc bảo vệ từ 10 người trở lên hoặc ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại từ 5 tỉ đồng trở lên được đề xuất thưởng 20 triệu đồng. 

Đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc được thưởng 10 triệu đồng.

Về việc phòng ngừa, ứng phó hoặc khắc phục hậu quả thiên tai, đơn vị chủ công được đề xuất thưởng 20 triệu đồng, đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc 10 triệu đồng; hộ gia đình 15 triệu đồng và cá nhân ngoài lực lượng chức năng 10 triệu đồng.

Ở lĩnh vực an ninh, trật tự, đơn vị chủ công phát hiện, điều tra, truy tố các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia được đề xuất thưởng 100 triệu đồng, đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc 50 triệu đồng. Với vụ án kinh tế, chức vụ có giá trị vi phạm, thất thoát trên 50 tỉ đồng, mức thưởng tương tự.

Trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc tạo giá trị kinh tế trực tiếp từ 20 tỉ đồng trở lên được đề xuất thưởng 100 triệu đồng, cá nhân 50 triệu đồng.

Đơn vị trực tiếp có thành tích xuất sắc trong thu, chi ngân sách thành phố và vượt chỉ tiêu hằng năm được đề xuất thưởng 100 triệu đồng. Đơn vị chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách đạt hoặc vượt chỉ tiêu được thưởng 50 triệu đồng và cá nhân trực tiếp đóng góp vào kết quả thu, chi ngân sách đạt hoặc vượt chỉ tiêu được thưởng 10 triệu đồng.

Đơn vị vượt chỉ tiêu thu thuế được đề xuất thưởng 50 triệu đồng, đạt chỉ tiêu 30 triệu đồng. Đơn vị nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng/năm được thưởng 50 triệu đồng; từ 1.000 tỉ đến dưới 3.000 tỉ đồng là 30 triệu đồng.

Đối với đơn vị giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và hoàn thành trước thời hạn được đề xuất thưởng 50 triệu đồng.

Theo dự thảo, một thành tích có thể lựa chọn tối đa 10 đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc, căn cứ mức độ đóng góp thực tế. Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này là 54,1 tỉ đồng mỗi năm, từ ngân sách TP.HCM.

TP.HCM dự kiến chi 54 tỉ đồng cho chính sách thưởng thành tích đặc biệt, cứu người - Ảnh 3.Mặt bằng sẵn sàng 100%, tăng ca kíp hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm cuối năm 2027

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trở lại kiểm tra dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau gần 3 tháng chỉ đạo các phường có dự án đi qua phải hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 6.


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    Chủ đề: UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được giải ngân đầu tư công cứu người khen thưởng

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