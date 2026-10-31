TP.HCM sẽ tích hợp 113, 114, 115 thành một tổng đài khẩn cấp

TP.HCM lên kế hoạch hợp nhất các số gọi khẩn cấp 113, 114, 115 - Ảnh: Đ.T.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, việc tích hợp ba số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số chung là 113 được làm theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ khi kế hoạch được phê duyệt đến năm 2027, thành phố tập trung đưa ba số khẩn cấp về chung tổng đài 113, đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM. Đồng thời thành phố chuẩn bị nhân lực, máy móc, cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật để tổng đài hoạt động.

Giai đoạn 2, từ năm 2027 đến 2028, sau 6 tháng đến 1 năm vận hành, thành phố sẽ sơ kết, đánh giá để nghiên cứu xây dựng Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp 113 theo quy định của Bộ Công an.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin và phối hợp giữa các lực lượng. Cán bộ công an và y tế sẽ được bố trí trực tổng đài, tập huấn kỹ năng tiếp nhận cuộc gọi, điều phối lực lượng và xử lý tình huống tại hiện trường.

Thành phố cũng chuẩn bị hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phần mềm điều hành, bản đồ số và hệ thống định vị. Các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để hỗ trợ phân loại thông tin, xác định vị trí người gọi, rút ngắn thời gian phản ứng.

Hệ thống phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa công an, ngành y tế, các cơ sở cấp cứu ngoại viện và lực lượng chức năng cũng được chú trọng để thông tin được chuyển đến đúng đơn vị xử lý kịp thời.

Trong thời gian chuẩn bị các điều kiện để tích hợp, ba số 113 (đầu số gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh trật tự), 114 (cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn), 115 (cấp cứu y tế) vẫn được duy trì theo quy định hiện hành. Các cuộc gọi sẽ được định tuyến về một đầu mối tiếp nhận thống nhất là tổng đài 113.