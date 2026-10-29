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TP.HCM: 106 vụ tai nạn liên quan dừng, đỗ xe sai quy định trong 10 tháng, 62 người chết

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CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Các vụ tai nạn giao thông liên quan dừng, đỗ xe sai quy định tại TP.HCM trong 10 tháng đầu năm 2026 làm 62 người chết, 45 người bị thương.

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Một ô tô đỗ trên vỉa hè (đường Phạm Ngọc Thạch) sai quy định - Ảnh: M.H.

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 29-10, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Phó trưởng Phòng PC08 (Công an TP.HCM) - đã trao đổi về tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, khu vực này thường xuyên đông đúc, lượng người và phương tiện lưu thông hằng ngày khá lớn.

Theo thống kê, toàn TP.HCM có khoảng 13,3 triệu các loại xe, trong đó hơn 1,5 triệu là ô tô, còn lại là xe hai bánh và phương tiện khác. Thời gian qua cơ sở hạ tầng, đường sá ở thành phố đã được tập trung đầu tư, nhưng sự tăng mạnh lượng xe cá nhân khiến cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu lưu thông, đỗ, dừng.

Việc đỗ, dừng xe ở khu vực trung tâm là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông, đặc biệt vào cao điểm sáng và chiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông. 

Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn địa bàn thành phố xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông liên quan dừng, đỗ làm 62 người chết, 45 người bị thương.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý. Kết quả trong 10 tháng đầu năm đã phát hiện, lập biên bản 150.000 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ sai quy định, trong đó 81.000 là trực tiếp kiểm tra, lập biên bản, số còn lại là phạt nguội.

Đại diện Phòng PC08 Công an TP.HCM cũng cho biết việc lắp đặt biển báo nói chung và các biển báo cấm dừng, đỗ xe phải bảo đảm đủ tiêu chí đặt ra, gồm các tiêu chí về không gian, tình hình thực tế mỗi tuyến đường, lưu lượng xe... để đảm bảo hợp lý, giữ an toàn lưu thông cho người tham gia giao thông.

Tại khu vực trung tâm thành phố, lực lượng sẽ tăng cường làm nghiêm, đồng thời kiến nghị tăng mức phạt để răn đe. 

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn kêu gọi người dân hình thành thói quen tìm hiểu biển báo và vị trí dừng, đỗ xe tại khu vực trung tâm thành phố; chủ động sử dụng phần mềm công nghệ cảnh báo ùn tắc để đi lại thông suốt.

Các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, chợ tại khu vực trung tâm thành phố phải bố trí khu vực đón, dừng trả khách phù hợp, tránh sử dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Về lâu dài, Phòng PC08 Công an TP.HCM sẽ phối hợp UBND các phường, xã và Sở Xây dựng khảo sát, kiến nghị để nghiên cứu các khu vực có thể làm nơi đón trả khách, đỗ dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

- Ảnh 3.TP.HCM còn 62 trường học cần giải quyết chuyện kẹt xe trước cổng

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1-10, Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) - cho biết thành phố còn khoảng 62 trường học phức tạp về trật tự công cộng, liên quan tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe…

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    Chủ đề: dừng đỗ xe biển báo giao thông PC08 Công an TP.HCM Trung tâm TP.HCM

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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