Bắt nam thanh niên dùng dao cướp tiệm vàng ở TP.HCM sau 40 phút truy xét

Khoảng 6h50 ngày 24-10, tại tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát (phường Tân Khánh, TP.HCM) xảy ra vụ cướp tài sản - Ảnh: Công an TP.HCM

Tối 24-10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Minh Đắc (34 tuổi, ngụ phường Tân Khánh) để điều tra hành vi cướp tiệm vàng.

Theo đó, khoảng 6h50 sáng 24-10, tại tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát (phường Tân Khánh, TP.HCM) xảy ra vụ cướp tài sản.

Nghi phạm là một nam giới, khoảng 30 tuổi, lái xe máy đến tiệm vàng.

Tại đây, người này sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng là chị T.T.G.H. (29 tuổi) nhằm mục đích cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, người này đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và quyết liệt của các lực lượng, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét, đến 9h40 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.