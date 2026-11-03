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Sẽ chấm điểm bộ ngành, địa phương về cải cách thủ tục hành chính, xếp loại 5 mức

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Theo đề án vừa được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phê duyệt, công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương sẽ được đánh giá, chấm điểm tự động dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và phân loại thành 5 mức gồm: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu.

Sẽ chấm điểm bộ ngành, địa phương về cải cách thủ tục hành chính, xếp loại 5 mức - Ảnh 1.

100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính được số hóa, thực hiện, theo dõi và giám sát trên môi trường điện tử - Ảnh minh họa: GIAO QUỲNH

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Mục tiêu của đề án là xây dựng bộ chỉ số đánh giá, chấm điểm toàn diện, xuyên suốt từ khâu xây dựng quy định đến tổ chức thực hiện. Qua đó, bảo đảm việc đánh giá phản ánh thực chất, đầy đủ và chính xác mức độ cải cách.

Kết quả đánh giá sẽ trở thành cơ sở phục vụ chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính được số hóa, thực hiện, theo dõi và giám sát trên môi trường điện tử.

Cùng đó, ít nhất 80% dữ liệu phục vụ đánh giá được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng liên quan.

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động dựa trên dữ liệu, cập nhật theo thời gian thực hoặc theo tần suất phù hợp với đặc tính của từng nguồn dữ liệu. Kết quả sẽ được công bố công khai đồng thời kết nối với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng.

Đề án cũng hướng tới hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có kết quả thấp, các "điểm nghẽn" hoặc các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn.

Về phạm vi, việc đánh giá tập trung vào hai nhóm nội dung gồm: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Theo quyết định, kết quả đánh giá, chấm điểm được tổng hợp từ điểm số các nhóm chỉ số mà từng bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương đạt được. Trên cơ sở đó, các đơn vị được phân loại theo 5 mức độ gồm: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu.

Việc đánh giá các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố còn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính tại từng cơ quan, địa phương.

Quyết định số 2085/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 2-11.

Sẽ chấm điểm bộ ngành, địa phương về cải cách thủ tục hành chính, xếp loại 5 mức - Ảnh 2.Cải cách thực chất để tăng trưởng hai con số

Hôm qua (20-4), Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước với nhiều đề xuất cần tháo gỡ mọi rào cản để huy động tối đa các nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế.

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    Chủ đề: dữ liệu quốc gia Thủ tục hành chính chấm điểm cải cách

    Dòng sự kiện: Cải cách hành chính

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