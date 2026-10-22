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Hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở TP.HCM không còn tồn đọng

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Sở Tài chính TP.HCM cho biết hiện không còn hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp tồn đọng, quá thời hạn xử lý theo quy định mà chưa trả kết quả trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở TP.HCM không còn tồn đọng - Ảnh 1.

TP.HCM đẩy nhanh xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp, không còn hồ sơ tồn đọng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông tin trên được Sở Tài chính TP.HCM cho biết qua cuộc họp báo kinh tế và xã hội chiều 22-10. Trước đó vào ngày 12-10, Bộ Tài chính đã có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, sau khi nhận công văn, sở đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh tập trung xử lý hồ sơ đăng ký giải thể, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể.

Để phối hợp với cơ quan thuế, ngày 15-10, Sở Tài chính đề nghị Thuế TP.HCM và 29 Thuế cơ sở cử cán bộ đầu mối để trao đổi thông tin khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Ngày 16-10, Sở Tài chính tiếp tục đề nghị Thuế TP.HCM đôn đốc các Thuế cơ sở phản hồi thông tin doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin về việc giải thể trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

"Qua rà soát hệ thống, Phòng Đăng ký kinh doanh không còn hồ sơ giải thể doanh nghiệp quá hạn chưa trả kết quả", Sở Tài chính nêu rõ.

Toàn bộ hồ sơ đã nhận được ý kiến của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng đã được Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể bằng điện tử cho doanh nghiệp trên hệ thống.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở TP.HCM không còn tồn đọng - Ảnh 2.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì cuộc họp báo về kinh tế và xã hội chiều 22-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Thuế TP.HCM, việc xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể đã được triển khai từ đầu năm 2026. Một số trường hợp có thể phát sinh vướng mắc do doanh nghiệp chưa kê khai đầy đủ, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, không còn nhân sự và người đại diện phối hợp cung cấp hồ sơ, giải trình.

Với doanh nghiệp có nhiều đơn vị phụ thuộc, hoạt động tại nhiều địa bàn hoặc có giao dịch cần xác minh, đối chiếu, việc tổng hợp và xử lý nghĩa vụ thuế có thể cần thêm thời gian.

Để rút ngắn thời gian xử lý, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế phối hợp hoàn thiện hồ sơ, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu. Thuế TP.HCM cũng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thông báo cụ thể những nội dung còn thiếu để doanh nghiệp chủ động xử lý.

Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn phát sinh doanh thu nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế sẽ căn cứ tình trạng hồ sơ và dữ liệu quản lý để xác định nghĩa vụ còn tồn tại, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Việc không còn phát sinh doanh thu không đồng nghĩa doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở TP.HCM không còn tồn đọng - Ảnh 3.Chủ tịch UBND TP.HCM: Doanh nghiệp rời thị trường tăng, phải xem lại thủ tục để cắt giảm

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong phát biểu kết luận tại cuộc họp kinh tế và xã hội tháng 8, nhiệm vụ tháng 9, tổ chức sáng 4-9.

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CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: thủ tục hành chính bộ Tài chính sở Tài chính doanh nghiệp giải thể doanh nghiệp

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