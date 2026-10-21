Cục Thuế đang nghiên cứu giải pháp gỡ khó cho trường hợp ‘bỗng dưng làm giám đốc’





Ngành thuế đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Cục Thuế vừa có công văn về việc phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngành thuế sẽ tổng hợp thông tin phản ánh bị mạo danh hằng ngày

Tại công văn đưa ra ngày 21-10, Cục Thuế cho biết qua công tác quản lý thuế và tổng hợp thông tin từ dư luận, phản ánh của các cơ quan truyền thông, Cục Thuế nhận được thông tin về tình trạng cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

"Theo các quy định hiện nay, việc tiếp nhận, xác định và giải quyết nội dung phản ánh về việc cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Do đó Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử khi tiếp nhận các thông tin này thì hướng dẫn cá nhân liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền", văn bản của Cục Thuế nêu.

Đồng thời Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử định kỳ hằng ngày tổng hợp các phản ánh của cá nhân về việc bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua eTax Mobile và tiếp nhận trực tiếp.

Song song đó là chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (đối với doanh nghiệp), UBND cấp xã (đối với hộ kinh doanh) bằng hình thức phù hợp như email, Zalo hoặc các kênh điện tử khác để chuyển thông tin phản ánh hằng ngày, phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời xử lý kiến nghị của cá nhân.

"Cơ quan thuế tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thu hồi tiền thuế nợ (nếu có)", công văn của Cục Thuế nhấn mạnh.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được phối hợp, hướng dẫn và giải quyết.

Đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Trước đó tại hội nghị giao ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra mới đây, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó trưởng Ban Kiểm tra (Cục Thuế - Bộ Tài chính) - cho biết từ tháng 5, ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Qua chiến dịch này, vừa qua cơ quan thuế tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp đến đường dây nóng của Cục Thuế và trên ứng dụng eTax Mobile.

Đối với trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, ông Thành cho rằng chủ yếu liên quan đến việc cấp phép do trước đây việc cấp phép thành lập doanh nghiệp rất thông thoáng.

Về hướng xử lý, ông Thành cho biết Bộ Tài chính, đầu mối là Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phối hợp với Cục Thuế chuyển thông tin đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Trên cơ sở đó, các bên phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan xác minh những trường hợp phản ánh bị mạo danh.

Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định, không cưỡng chế đối với người bị mạo danh. Đồng thời cơ quan thuế cũng gửi văn bản sang cơ quan công an không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh các trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp.