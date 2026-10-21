Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Cục Thuế đang nghiên cứu giải pháp gỡ khó cho trường hợp ‘bỗng dưng làm giám đốc’

tác giả
HOÀNG ĐIỆP
và 1 tác giả khác
HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.


Cục Thuế: đang nghiên cứu giải pháp gỡ khó cho trường hợp ‘bỗng dưng làm giám đốc’ - Ảnh 1.

Ngành thuế đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Cục Thuế vừa có công văn về việc phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Ngành thuế s tổng hợp thông tin phản ánh bị mạo danh hằng ngày

Tại công văn đưa ra ngày 21-10, Cục Thuế cho biết qua công tác quản lý thuế và tổng hợp thông tin từ dư luận, phản ánh của các cơ quan truyền thông, Cục Thuế nhận được thông tin về tình trạng cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

"Theo các quy định hiện nay, việc tiếp nhận, xác định và giải quyết nội dung phản ánh về việc cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Do đó Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử khi tiếp nhận các thông tin này thì hướng dẫn cá nhân liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền", văn bản của Cục Thuế nêu.

Đồng thời Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử định kỳ hằng ngày tổng hợp các phản ánh của cá nhân về việc bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua eTax Mobile và tiếp nhận trực tiếp.

Song song đó là chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (đối với doanh nghiệp), UBND cấp xã (đối với hộ kinh doanh) bằng hình thức phù hợp như email, Zalo hoặc các kênh điện tử khác để chuyển thông tin phản ánh hằng ngày, phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời xử lý kiến nghị của cá nhân.

"Cơ quan thuế tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thu hồi tiền thuế nợ (nếu có)", công văn của Cục Thuế nhấn mạnh.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Cục Thuế cho biết đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) để được phối hợp, hướng dẫn và giải quyết.

Đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Trước đó tại hội nghị giao ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra mới đây, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó trưởng Ban Kiểm tra (Cục Thuế - Bộ Tài chính) - cho biết từ tháng 5, ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Qua chiến dịch này, vừa qua cơ quan thuế tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp đến đường dây nóng của Cục Thuế và trên ứng dụng eTax Mobile.

Đối với trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, ông Thành cho rằng chủ yếu liên quan đến việc cấp phép do trước đây việc cấp phép thành lập doanh nghiệp rất thông thoáng.

Về hướng xử lý, ông Thành cho biết Bộ Tài chính, đầu mối là Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phối hợp với Cục Thuế chuyển thông tin đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Trên cơ sở đó, các bên phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan xác minh những trường hợp phản ánh bị mạo danh.

Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định, không cưỡng chế đối với người bị mạo danh. Đồng thời cơ quan thuế cũng gửi văn bản sang cơ quan công an không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh các trường hợp bị mạo danh lập doanh nghiệp.

Cục Thuế: đang nghiên cứu giải pháp gỡ khó cho trường hợp ‘bỗng dưng làm giám đốc’ - Ảnh 3.Bỗng dưng phải đi đóng mã số thuế vì bị mạo danh, còn gánh nợ thuế

Không mở hộ kinh doanh, không thành lập doanh nghiệp nhưng một số người dân vẫn phải đi đóng mã số thuế, xử lý nợ thuế, thậm chí còn bị tạm hoãn xuất cảnh do bị người khác mạo danh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG ĐIỆP - ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mạo danh bỗng dưng làm giám đốc TẠM HOÃN XUẤT CẢNH gỡ khó Cục Thuế

    Dòng sự kiện: Gỡ vướng thủ tục thuế

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất