Dự án cầu đường Bình Tiên hiện đang thi công là một trong những trục tốc độ nhanh (ít giao cắt, ít gián đoạn) của thành phố - Ảnh: Ban Giao thông

Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được UBND TP.HCM phê duyệt, hệ thống giao thông của thành phố sẽ phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối.

Quy hoạch bổ sung vành đai trung gian 2,5; 3,5; 4,5 và vành đai 5 TP.HCM

Với đường bộ, thành phố sẽ phát triển đồng bộ với cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm; kết hợp các tuyến cao tốc, vành đai, trục hướng tâm, trục liên khu vực và mạng lưới đường đô thị, bảo đảm kết nối giữa các khu vực với các địa phương trong vùng.

Ở lớp giao thông đối ngoại, quy hoạch đặt nhiệm vụ đầu tư, nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện các tuyến cao tốc trên địa bàn và kết nối liên vùng.

Mạng lưới cao tốc gồm các tuyến: Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, vành đai 3 và vành đai 4 TP.HCM.

Đáng chú ý, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được nghiên cứu nối dài trên cơ sở nâng cấp quốc lộ 51C, hình thành thêm hướng trục Bắc - Nam mới.

Tuyến bắt đầu từ nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu kéo dài đến quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khi nối dài sẽ bổ sung một hành lang kết nối liên vùng liên vùng, rút ngắn khoảng cách đáng kể so với hướng cao tốc Bắc - Nam hiện hữu - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Để phù hợp với không gian phát triển mới, ngoài các tuyến vành đai 2,vành đai 3, vành 4 TP.HCM hiện tại, thành phố bổ sung quy hoạch các tuyến vành đai trung gian bao gồm vành đai 2,5; 3,5; 4,5 cùng vành đai 5 TP.HCM

Như vậy trong quy hoạch mới, vành đai 5 TP.HCM là tuyến vành đai ngoài cùng của thành phố, giữ vai trò hỗ trợ phân luồng giao thông liên vùng, tăng cường liên kết vùng với tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng và TP Đồng Nai.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ 1, 13, 13B, 22, 51..., cùng đường Hồ Chí Minh và đường bộ ven biển. Trong ảnh là dự án mở rộng quốc lộ 13 đang được thi công mở rộng - Ảnh: THUẬN VĂN

Thành phố cũng sẽ đầu tư, mở rộng các tuyến đường dẫn, đường trục tăng cường kết nối với hệ thống đường quốc gia như đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành, TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư, TP.HCM - Mộc Bài (kéo dài đến vành đai 2)...

Các dự án cao tốc, vành đai đô thị khi triển khai sẽ bố trí đường song hành hai bên, bảo đảm kết nối hai chiều, khai thác hiệu quả quỹ đất và hỗ trợ phát triển đô thị hai bên tuyến…

Với hệ thống cầu, hầm vượt sông, thành phố sẽ xây dựng mới các cầu kết nối qua sông Đồng Nai, đặc biệt tại khu vực Dĩ An - Biên Hòa. Đồng thời bổ sung hệ thống cầu qua sông Sài Gòn, tăng cường kết nối hai bờ tại khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát; cầu hoặc hầm kết nối đảo Gò Gia..

Mạng lưới đường tốc độ cao xây dựng trên cao hoặc đi ngầm

Theo quy hoạch, các trục chính đô thị lưu thông tốc độ cao được xây dựng trên cao kết hợp đi ngầm, quy mô tối thiểu bốn làn xe. Đây là các tuyến ít giao cắt, ít gián đoạn giúp người dân đi từ trung tâm ra các tuyến đường nối vùng nhanh hơn. Hiện nay, thành phố đang thi công một số dự án nằm trong các trục này như mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 1…

Trục Bắc - Nam 1 được quy hoạch bắt đầu tư nút giao quốc lộ 13 với đường vành đai 3 TP.HCM, đi theo quốc lộ 13 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Thị Minh Khai - Thủ Thiêm - Cần Giờ - kết nối đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu - Đồ họa: CHÂU TUẤN

Trục Bắc - Nam 2 sẽ nối từ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài qua khu vực trung tâm ra Quốc lộ 1. Trục Đông - Tây theo hướng đường Phạm Văn Đồng - Tân Sơn Nhất - Lạc Long Quân - Quốc lộ 1).

Mạng lưới đường bộ còn được bổ sung kết nối liên khu vực như trục Tây Ninh - Củ Chi - Bến Cát - TP mới - Tân Uyên - Đồng Nai, đường trục đô thị mới Tây Ninh - Củ Chi - trung tâm thành phố; vành đai liên vùng Bắc Bình Dương; trục vòng cung Củ Chi - Bến Cát - Tân Uyên; trục xuyên tâm chéo Củ Chi - Thủ Dầu Một - Tân Uyên.

Ở phía biển là trục logistics Gò Gia - Cái Mép - vành đai 4 TP.HCM; trục vành đai 3 - Phú Mỹ - Hồ Tràm; trục Đông Bà Rịa - Tam Long - quốc lộ 56 và trục ven biển trên cơ sở ĐT.994D kết hợp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Quy hoạch cũng định hướng nâng cấp, xây dựng đường ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và dọc các luồng đường thủy nội địa, gắn giao thông với cảnh quan, du lịch và đô thị ven sông. Trong ảnh là sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN